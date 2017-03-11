"Авангард" проиграл "Ак Барсу" в 1000-м матче Билялетдинова

По одной замене совершил тренерский штаб каждой из команд по сравнению с первой игрой. Хозяева оставили в запасе опытнейшего Александра Пережогина, место которого в четвёртом атакующем сочетании занял Данил Файзуллин. Наставник казанцев Зинэтула Билялетдинов, проводящий свою тысячную встречу в первенствах страны, ограничился рокировкой во второй тройке нападения, где Денис Голубев сменил Василия Токранова.

Стартовая двадцатиминутка прошла с игровым и территориальным преимуществом хоккеистов "Авангарда". Они чаще гостили в чужой зоне, больше бросали по воротам и в паре эпизодов были близки к тому, чтобы открыть счёт. Отличный момент в концовке периода имел Валентин Пьянов, откликнувшийся на неожиданную передачу Ильи Зубова из-за ворот, но шайба от клюшки 21-го номера омичей прошла мимо.

После перерыва ястребы" продолжили искать счастье в чужой зоне, однако "Ак Барсу" удалось наладить контратакующие действия. Первый тревожный звоночек у ворот Доминика Фурха прозвучал на 24-й минуте, когда Голубев обокрал на дриблинге игрока соперников и выскочил на рандеву с голкипером - мимо. Через семь минут очередной острый выпад гостей закончился импровизированным буллитом в исполнении Фёдора Малыхина. Техничному форварду удалось обыграть Фурха, но переправить шайбу за линию он не успел.

В третьем игровом отрезке атакующий пыл "красно-бело-чёрных" иссяк, чем не преминули воспользоваться представители Татарстана. Развязка в матче наступила за три с половиной минуты до финальной сирены. Первое же численное большинство "Ак Барса" закончилось голом в ворота хозяев - 0:1. А в самой концовке чешский защитник "зелёных" Михал Йордан установил окончательный результат, поразив пустые ворота.

Очередная встреча полуфинальной серии на Востоке состоится 13 марта в Казани.

Континентальная хоккейная лига. Плей-офф Кубка Гагарина 2016-2017. 1/2 финала конференции "Восток". Матч № 2.

Авангард (Омская область) - Ак Барс (Казань) - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).

0:1 - Малыхин (Азеведо, Ткачёв) - 56:39 (5х4).

0:2 - Йордан - 59:20 (en).

Вратари: Фурх - Гарипов.

Броски: 24 (11-9-4) - 14 (3-3-8).

Штраф: 6 (2-2-2) - 22 (4-18-0).

Счёт в серии: 0-2 (1:2 ОТ, 0:2).