"Ак Барс" вышел вперёд в серии с "Авангардом"

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги пути сегодняшних соперников пересеклись уже в третий раз. Оба предыдущих противостояния остались за представителями Башкортостана: в сезоне 2008/2009 они оказались сильнее со счётом 3:2, а в позапрошлом году - 4:1.

Начинать текущую серию тренерский штаб омичей доверил следующим игрокам: Фурх (Шилин); Густафссон-Анелёв, Мартынов-Медведев, Меньшиков-Григорьев, Дервук-Орлов; Лемтюгов-Соботка-Пестушко, Пьянов-Зубов-Михеев, Хохряков-Кучерявенко-Бурдасов, Бут-Юньков-Пережогин. Вопреки прогнозам ряда экспертов, предрекавших скучный оборонительный хоккей, дебют встречи прошёл в высоком темпе с обоюдоострыми шансами на успех. Уже на первой минуте "Авангард" получил право попрактиковаться в реализации лишнего, однако в очередной раз не сумел довести дело до логического завершения. Более того выскочивший со скамейки для оштрафованных финский легионер гостей Атте Охтамаа был близок тому, чтобы убежать "один в ноль", но Доминик Фурх успел прочитать ситуацию и выехав далеко из ворот на мгновение опередил своего визави. После этого игра несколько успокоилась и вполне логично, что к перерыву счёт так и не был открыт.

Во втором периоде из-за череды удалений нагрузка на оборону хозяев существенно возросла. И если в первом меньшинстве (Виталий Меньшиков схлопотал сразу 4 минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой) им удалось сохранить свои владения в неприкосновенности, то во втором случае на 33-й минуте после очередного удаления Меньшикова "Ак Барс" всё-таки вышел вперёд. Автором гола стал капитан "зелёных" Александр Свитов. Воспитанник омского хоккея оказался самым расторопным на добивании после броска Иржи Секача - 0:1.

Заключительную двадцатиминутку "барсы" провели сверхаккуратно. Все попытки "красно-бело-чёрных" спасти игру разбивались о надежные действия обороны противника во главе с голкипером Эмилем Гариповым. В концовке поединка, когда самые нетерпеливые болельщики на "Арене Омск" уже потянулись к выходу, "ястребы" пошли ва-банк, заменив Фурха шестым полевым игроком, и не прогадали. По иронии судьбы результативный выстрел нанёс капитан омичей Евгений Медведев, дважды под руководством Зинэтулы Билялетдинова становившийся обладателем Кубка Гагарина в составе "Ак Барса".

Овертайм продлился всего 107 секунд. Казанцы выглядели гораздо активнее и в одной из атак форвард гостей Артём Лукоянов броском со средней дистанции принёс победу своей команде.

Второй поединок полуфинальной серии Востока пройдёт 11 марта в Омске.

Континентальная хоккейная лига. Плей-офф Кубка Гагарина 2016-2017. 1/2 финала конференции "Восток". Матч № 1.

Авангард (Омская область) - Ак Барс (Казань) - 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).

0:1 - Свитов (Ткачёв, Секач) - 32:21 (5х4).

1:1 - Медведев (Бурдасов, Михеев) - 59:11 (6х5).

1:2 - Лукоянов (Батыршин) - 61:47.

Вратари: Фурх - Гарипов.

Броски: 26 (8-9-9-0) - 22 (8-7-5-2).

Штраф: 10 (6-4-0-0) - 6 (2-2-2-0).

Счёт в серии: 0-1 (1:2 ОТ).

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Фото: Илья Петров