Омичей позвали сразиться в шахматы и мини-футбол

11 марта в 13:00 на спортивной базе лицея № 25, расположенного на улице Олимпийской, пройдут финальные соревнования по зимним видам спорта в рамках 16-й городской спартакиады "Спортивный город". В этом году она будет посвящена 75-летию Октябрьского округа.

Омичи сыграют в мини-футбол на снегу, шахматы, перетягивание каната и весёлые старты. Участниками соревнований станут воспитанники детсадов, школ и клубов для детей и молодёжи, команды КТОСов, сборные предприятий и организаций, а также омские семьи.

Спартакиада "Спортивный город" проходит на территории нашего города уже более 15 лет и является одним из главных спортивных праздников. Состязания проводятся по принципу "двор-округ-город", в программу включены летние и зимние виды спорта, - объяснил директор профильного департамента Михаил Расин. - Кроме того, сегодня это единственная возможность для непрофессиональных спортсменов выйти на старт комплексной спартакиады. Мы стараемся учесть интересы каждого - программа состязаний постоянно изменяется, добавляются новые виды спорта и новые категории участников.

На церемонии открытия перед зрителями покажут спортивно-театрализованное действо: состоится парад команд-округов, которых поприветствует Королева спартакиады.