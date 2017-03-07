Омичка выстрелила из лука ногами и побила мировой рекорд
Спорт  •   7 марта 2017, 17:00, последнее обновление 7 марта 2017, 17:05  •  печать

Омичка выстрелила из лука ногами и побила мировой рекорд

Автор: Вероника Жукова

Жительница Омска Анна Белыш попала в мишень с шести метров.

20-летняя омичка Анна Белыш установила новый мировой рекорд. Она сумела попасть из лука в мишень, проделав этот трюк ногами, сообщает Life.

Таким образом она превзошла рекорд аргентинки Клаудии Гомес, которая в 2007 году попала в воздушный шарик с пяти метров и только со второй попытки. Омичка же попала в цель сразу же и с шести метров.

Я использовала стрелы без оперения, что ещё сильнее усложняло задачу. Нам никто не подсказывал, мы самоучки. Всё постигали опытным путём: какой лук брать, какое натяжение, как браться. В процессе изучения всего этого начали тренироваться, - цитирует Life слова Анны Белыш.

Отметим, что это уже не первый рекорд девушки: она уже трижды попадала в Книгу рекордов Гиннесса. В 10 лет она сумела отжаться 1500 раз за 52 минуты, в 13 лет - тянула за трос два легковых автомобиля, весивших 2,5 тонны, а 14 лет - надула грелку так, что она лопнула.

Теги  •  #Книга рекордов Гиннесса #лук #мировой рекорд #стрельба

Читайте также

Вавилон 980х90

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Омские предприниматели лишились крупной суммы, закупив цветы к 8 Марта  •  сегодня, 17:24  •   3
Виктор Назаров: "Экономить на Вечном огне могут только бессовестные люди"  •  сегодня, 17:08
"Атмосфера кабаре". Омские драмовцы о премьере спектакля "Три товарища"  •  сегодня, 17:07  •  
Омский губернатор поднялся в рейтинге влияния глав регионов  •  сегодня, 16:32
Омские автоинспекторы сняли для омичек клип к 8 Марта  •  сегодня, 16:15  •   1  •  
В Омске разберутся с отменёнными маршрутами, где продолжают возить льготников  •  сегодня, 15:47
Еще новости
СибРМ 240x400
Ювелирный Союз 240Х400
Золото55 240x400