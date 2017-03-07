Омичка выстрелила из лука ногами и побила мировой рекорд

20-летняя омичка Анна Белыш установила новый мировой рекорд. Она сумела попасть из лука в мишень, проделав этот трюк ногами, сообщает Life.

Таким образом она превзошла рекорд аргентинки Клаудии Гомес, которая в 2007 году попала в воздушный шарик с пяти метров и только со второй попытки. Омичка же попала в цель сразу же и с шести метров.

Я использовала стрелы без оперения, что ещё сильнее усложняло задачу. Нам никто не подсказывал, мы самоучки. Всё постигали опытным путём: какой лук брать, какое натяжение, как браться. В процессе изучения всего этого начали тренироваться, - цитирует Life слова Анны Белыш.

Отметим, что это уже не первый рекорд девушки: она уже трижды попадала в Книгу рекордов Гиннесса. В 10 лет она сумела отжаться 1500 раз за 52 минуты, в 13 лет - тянула за трос два легковых автомобиля, весивших 2,5 тонны, а 14 лет - надула грелку так, что она лопнула.