Дмитрий Сычёв возобновил спортивную карьеру

Состав московского "Локомотива" по пляжному футболу пополнился экс-форвардом сборной России 33-летним Дмитрием Сычёвым. Заключение контракта со звёздным новичком подтвердил главный тренер железнодорожников Илья Леонов.

- Дмитрий совсем недавно закончил играть в большой футбол на профессиональном уровне. Кроме того он постоянно поддерживал форму: играл в хоккей, в футбол, занимался в тренажёрном зале - так что физические кондиции у него на должном уровне, - заявил Леонов в интервью порталу beachsoccerrussia.ru. - Другое дело - специфика пляжного футбола, игры на песке. В этом направлении предстоит проделать много работы. Без трудностей здесь не обойтись, но поскольку Дмитрий ещё молод, думаю, что его адаптация может пройти быстрее. Тем более что легко заметить его желание и стремление. А уж по мячу, как говорят футболисты, Сычёв попадает (улыбается). Что касается возможностей добиться успехов в пляжном футболе, то, может быть, как раз футболистов такого плана нам сейчас и не хватает. Невысоких, но очень мобильных, способных сыграть на острие атаки, обыграть один в один и ударить в любой момент. В то же время мы будем очень рады, если наш клуб станет трамплином для возвращения в большой футбол. Теперь всё зависит от него самого.

Свою профессиональную карьеру бронзовый призёр Евро-2008 и лучший футболист России-2004 завершил два года назад в казахстанском "Окжетпесе", за который он забил 3 мяча в 20 играх.