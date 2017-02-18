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В Омской области стартовала массовая гонка "Лыжня России" 
Спорт  •  18 февраля 2017, 12:17, последнее обновление 18 февраля 2017, 12:19  •  печать

В Омской области стартовала массовая гонка "Лыжня России" 

Автор: Артем Кримин

Сегодня, 18 февраля, в Омской области открылась всероссийская гонка "Лыжня России". 

На территории Омского государственного аграрного университета стартовали традиционные зимние соревнования "Лыжня России". Предполагается, что в них примут участие более четырёх тысяч человек. Ещё столько же лыжников будут соревноваться в 14 районах Омской области.

Как и в прежние годы, открыто несколько дистанций. Трасса на два километра будет доступна для участников 2005 года рождения и младше, пять километров пройдут спортсмены и любители 1999 года рождения и младше, а десять километров преодолеют взрослые атлеты - от 18 лет и старше.

Отметим, что соревнования должны были состояться ещё 11 февраля, но из-за сильных морозов организаторы приняли решение перенести их на неделю.

Подробный репортаж с красочными фотографиями смотрите позже на сайте "Омск Здесь". 

Теги  •  #Лыжня России #ОмГАУ #спорт

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