В Омской области стартовала массовая гонка "Лыжня России" 

На территории Омского государственного аграрного университета стартовали традиционные зимние соревнования "Лыжня России". Предполагается, что в них примут участие более четырёх тысяч человек. Ещё столько же лыжников будут соревноваться в 14 районах Омской области.

Как и в прежние годы, открыто несколько дистанций. Трасса на два километра будет доступна для участников 2005 года рождения и младше, пять километров пройдут спортсмены и любители 1999 года рождения и младше, а десять километров преодолеют взрослые атлеты - от 18 лет и старше.



Отметим, что соревнования должны были состояться ещё 11 февраля, но из-за сильных морозов организаторы приняли решение перенести их на неделю.

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