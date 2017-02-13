Волейболистки "Омь-СибГУОР" занимают второе место за тур до окончания первенства Высшей лиги

В Иркутске завершился очередной тур третьей группы Высшей лиги "Б". Его победителем стала местная "Ангара", в заключительный день переигравшая "Омь-СибГУОР". Подопечные Анны Плигуновой навязали фавориту отчаянную борьбу, но более опытные хозяйки всё же оказались сильнее в каждой из трёх партий, победив со счётом 3:0 (25:22, 25:22, 26:24).

Несмотря на поражение, общие впечатления от игры у нас остались хорошие, - отметила старший тренер "Омь-СибГУОР" Светлана Артемьева. - Во всех трёх партиях мы сражались не опуская рук. Увы, в концовках девчонкам не хватило особого мастерства и веры в свои силы. Если в целом подводить итоги тура, то, конечно, мы не довольны. Пять очков не тот результат, на который рассчитывали. Знаете, сегодняшняя игра получилась как ложка мёда в бочку дёгтя. Будем работать!

Напомним, что в предыдущих иркутских встречах омский клуб взял верх над "Алтаем" - 3:2 и "Забайкалкой" - 3:1, а также уступил красноярской "Юности" - 0:3.

Турнирную таблицу третьей группы с 45-ю очками возглавляет "Ангара", уже обеспечившая себе золото чемпионата. На второй строчке расположились омички - 26 баллов. Замыкает тройку сильнейших "Юность", имеющая на три очка меньше. Игры заключительного тура пройдут с 1 по 5 марта в Омске.

Фото: пресс-служба ВК "Омь-СибГУОР"