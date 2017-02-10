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В Омске пройдёт первенство России по автомодельному спорту
Спорт  •  10 февраля 2017, 15:31, последнее обновление 10 февраля 2017, 15:35  •  печать

В Омске пройдёт первенство России по автомодельному спорту

Автор: Вероника Делор

Автомобилисты сразятся моделями-копиями аэросаней.

С 10 по 13 февраля на омской станции юных техников состоится всероссийская научно-техническая олимпиада по автомоделированию и первенство России по автомодельному спорту в классах моделей аэросаней. На соревнования приедут спортсмены из Новосибирской и Тюменской областей, республик Хакасии и Удмуртии.

"Проведение соревнований преследует популяризацию инженерных специальностей среди детей и молодёжи, а также развитие научно-технического творчества учащихся. Благодаря региональной образовательной политике в сфере дополнительного образования осуществляется выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи в области технического творчества", - сообщает пресс-служба областного правительства.

Организаторами соревнований стали министерство образования и науки РФ, МГТУ "СТАНКИН", Минобразования Омской области, Омская областная станция юных техников и региональное отделение Федерации автомодельного спорта России. Автомобилисты будут состязаться моделями-копиями аэросаней, изготовленными по чертежам оригинала в уменьшенном масштабе, а также гоночными аэромобилями, достигающими скорости 200-250 км в час на специальной ледяной площадке.

Также в рамках соревнований участники проверят, как хорошо они знают теоретические основы и историю автомодельного спорта. В конце мероприятия призёры и команды-победители получат дипломы и подарки.

r Теги  •  #авиамодельный спорт #соревнования #спорт

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