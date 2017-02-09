Баскетболистки "Нефтяника" в гостях выиграли у "Политеха"

Уступив шесть очков в стартовой четверти, омички не пали духом и, несмотря на потерю из-за повреждения Елены Ёлгиной, сумели переломить ход игры. При счёте 20:11 "бордовым" удался впечатляющий рывок, позволивший им изменить тревожные "-9" на оптимистичные "+7" - 25:32. Впрочем, вскоре после перерыва более опытные волжанки вернули себе лидерство, а перед заключительной десятиминуткой их преимущество вновь составило шесть очков - 48:42.

Решающий игровой отрезок "нефтяные" провели выше всяких похвал. Благодаря успешной игре в защите, а также результативным действиям в атаке Яны Паневиной (8 очков в четвёртом периоде) им удалось догнать соперника, а за полторы минуты до финальной сирены после точного попадания Виктории Едомахи выйти вперёд - 58:59. Затем Мария Воробьёва и Надежда Матросова с линии штрафных пополнили копилку команды ещё тремя очками, сняв тем самым все вопросы о победителе противостояния. "Нефтяник" одержал 14-ю победу в сезоне и сохранил за собой третье место в Суперлиге.

Начало нам не удалось, - отметила наставник "бордовых" Елена Лазуткина. - Мы всё также плохо играли без мяча. Были проблемы и с защитой. Игру ускорил выход Елены Ёлгиной. Если до этого мы проигрывали, то с выходом Лены нам удалось вырваться вперёд. Пошёл атакующий запал, и дальше уже было проще. После травмы Ёлгиной игроки вовремя смогли сконцентрироваться. Стали выполняться установки: не дать получить мяч в зоне, сыграть на опережение. Маленькие игроки во второй половине неплохо с этим справлялись. В концовке был момент, когда мы долго не могли довести мяч до больших игроков. Потом смогли перестроиться. Важные очки набрала Вика Едомаха. Хорошо сыграла Надя Матросова. Вообще, очень грамотно на щите отработала Ксения Чинаева - она собрала больше всех подборов.

Очередные поединки регулярного первенства омская команда проведёт 11 и 12 февраля на выезде. Соперником "Нефтяника" станет подмосковная "Спарта энд К-2".

Чемпионат России по баскетболу среди женских команд. Суперлига. Первый дивизион.

"Политех-СамГТУ" (Самара) - "Нефтяник" (Омская область) - 60:62 (17:11, 14:23, 17:8, 12:20).