"Авангард" потерпел седьмое поражение в новом году

Дебют поединка остался за дальневосточниками, ведущими отчаянную борьбу за путёвку в плей-офф. Уже на третьей минуте форвард Павел Макаренко точным броском вывел свою команду вперёд. Оказавшись в роли отыгрывающихся, омичи прибавили в жёсткости и страсти на площадке накалились до такой степени, что боельщики стали свидетелями двух потасовок. Начало боевым действиям положил защитник гостей Даниил Курашов, одержавший победу по очкам над Артуром Лаутой, а через 2 минуты в зоне хозяев сцепились Виталий Меньшиков и Самвел Мнацян. В битве тяжеловесов сильнее оказался "авангардовец", сумевший опрокинуть своего визави на лёд.

В середине второй трети матча "ястребам" удалось восстановить паритет усилиями Ильи Михеева. 22-летний форвард сместился в центр с правого фланга и точным выстрелом поразил дальний верхний угол – 1:1. Тем не менее, на заключительный перерыв соперники снова отправились с минимальным преимуществом гостей. На 36-й минуте вышедший со скамейки штрафников Михаил Фесенко заставил ошибиться Юнаса Анелёва, перехватил шайбу и в ближнем бою не оставил шансов Доминику Фурху.

В третьем игровом отрезке "Авангард" смотрелся предпочтительнее, но до голевых моментов во владениях Игоря Бобкова дело доходило нечасто. Наиболее близок к успеху был отбывший дисквалификацию Николай Лемтюгов, однако взятию ворот помешала клюшка подоспевшего игрока обороны "моряков". За две с половиной минуты до сирены "Адмирал" подловил оппонентов на контратаке и Дамир Жафяров броском по пустым воротам установил окончательный результат – 1:3.

Для нас плей-офф давным-давно начался и каждое потерянное очко сейчас, как говорится, смерти подобно. Сами себя загнали в эту ситуацию, и очень важно было сегодня выиграть. Я благодарен ребятам, за то, что сыграли самоотверженно всю игру и добыли три очка, - отметил после игры главный тренер победителей Александр Андриевский.

Оставшиеся 3 встречи регулярного чемпионата "Авангард" проведёт на выезде. Первым соперником наших хоккеистов 14 февраля станет "Югра".

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2016-2017. Матч № 823.

Авангард (Омская область) – Адмирал (Владивосток) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).

0:1 – Макаренко (Райт, Гавриленко) - 02:20.

1:1 – Михеев (Зубов) - 28:13.

1:2 – Фисенко - 35:54.

1:3 – Жафяров (Бобков, Волченков) - 58:11 (en).

Вратари: Фурх – Бобков.

Броски: 17 (6-5-6) – 16 (5-8-3).

Штраф: 11 (9-2-0) – 15 (9-4-2).