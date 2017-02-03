Олимпийского чемпиона из Омска не пустили на выборы главы ФБР
Спорт  •   2 февраля 2017, 17:20, последнее обновление 2 февраля 2017, 17:32  •  печать

Олимпийского чемпиона из Омска не пустили на выборы главы ФБР

Автор: Артем Кримин

Известный российский боксёр, двукратный олимпийский чемпион из Омска Алексей Тищенко и его коллеги из других городов не смогли попасть на отчётно-выборную конференцию Федерации бокса России (ФБР). 

Глава Нижегородской федерации бокса Андрей Гоголев опубликовал на видеохостинге YouTube несколько роликов, на которых запечатлены события, произошедшие у входа в здание Олимпийского комитета России, где 1 февраля состоялась отчётно-выборная конференция ФБР. Как оказалось, многих известных боксёров, чемпионов мира и Олимпийских игр, не пустили в здание охранники, дежурившие у входа.

- Просто испугались и не пустили нас на конференцию, чтобы мы высказали своё мнение, - говорит олимпийский чемпион Алексей Тищенко в одном из роликов. - Мы не просили ничего сверхъестественного: просто запустить, высказаться и проголосовать. То есть самим решить судьбу российского бокса. Мы не хотим, чтобы это решалось за нас. Боксёры сами хотят навести порядок в своём доме.<…> Очень обидно. Это просто большой плевок на всё боксёрское сообщество, когда просто подменяют документы и не пускают.

Несмотря на скандал у ворот, отчётно-выборная конференция состоялась. Согласно новому уставу организации, возглавлять её вместо президента будет председатель высшего наблюдательного совета. Им стал глава службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной. Руководящие функции в федерации были возложены на генерального секретаря, которым стал Умар Кремлёв, глава промоутерской компании "Патриот". 

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r Теги  •  #Алексей Тищенко #бокс #выборы #федерация

Комментарии

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Виктор Леонов  •  2 февраля 2017, 18:22

Некрасиво это по отношению к уважаемым спортсменам, они имели право высказать свое мнение.

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