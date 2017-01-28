"Авангард" разгромно проиграл "Нефтехимику"
Спорт  •  28 января 2017, 00:26, последнее обновление 28 января 2017, 00:49  •  печать

"Авангард" разгромно проиграл "Нефтехимику"

Автор: Валерия Шимановская

Омичи на выезде крупно проиграли своему сопернику.

В пятничном матче омская команда "горела" уже к седьмой минуте - столько времени понадобилось "Нефтехимику", чтобы забить два гола. Второй из них случился, когда "ястребы" остались в меньшинстве из-за удар клюшкой Николая Лемтюгова. Ещё через шесть минут в ворота омичей залетела третья шайба.

К концу второй двадцатиминутке на льду разгорелись неспортивные страсти. После четвёртой забитой шайбы Николай Лемтюгов жёстко сцепился с Никитой Квартальновым. После того, как хоккеистов развели по разным углам, Лемтюгов получил за драку несколько штрафов на 17 минут. Больше счёт на табло не менялся.

Три следующие игры "Авангард" проведёт дома, ближайший матч состоится с "Амуром" 31 января.

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат Игра №776. 

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Авангард" - 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

1:0 - Огурцов (Якимов, Столяров) - 03:24

2:0 - Полыгалов (Лямин) - 06:23 (бол.)

3:0 - Квартальнов (Хайруллин) - 12:30

4:0 - Шиксатдаров (Якимов, Здунов) - 37:27

Вратари: Кареев - Фурх

Броски: 62-61

Штраф: 11-25

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r Теги  •  #ХК Авангард #ХК Нефтехимик #хоккей

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