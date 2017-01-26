В Омске пройдут соревнования на собачьих упряжках

29 января в Крутой Горке состоятся соревнования по зимним видам ездового спорта "Гиперборея-2017". Собачьи упряжки и каюры Сибири, Алтая и Урала поборются за призы от организаторов и награды Кубка России. Организатором соревнований стала омская Спортивная федерация ездового спорта при поддержке Минспорта Омской области.

Состязания включат в себя несколько стартов: открытые чемпионат и первенство Омской области по снежным дисциплинам, этап Кубка Сибири и Кубка России по ездовому спорту, а также спринт-гонку "Гиперборея-2017". Участники сразятся на дистанциях в 5 и 10 км, а также в номинациях: скиджоринге - когда одна или две собаки тянут лыжника, и гонках на нартах - когда две, четыре или шесть собак тянут за собой специальные сани.

На трассу выйдут погонщики из Омска, Барнаула, Екатеринбурга, Кемерова, Красноярска, Новосибирска, Томска и Тюмени. В деле себя покажут сибирские хаски, якутские лайки, аляскинские маламуты, родезийские риджбеки, самоедские и гренландские ездовые собаки.

Начало церемонии открытия в 11:20, а в 12:00 - первые заезды. Награждение победителей и призёров состоится в 16:00. Организаторы обещают весёлые конкурсы для детей, фотозону с собаками, а также чаепитие с самоваром.