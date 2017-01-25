Омский лыжник стал серебряным призёром на первенстве России по спорту для глухих
Спорт  •  25 января 2017, 17:25, последнее обновление 25 января 2017, 17:26  •  печать

Омский лыжник стал серебряным призёром на первенстве России по спорту для глухих

Автор: Вероника Делор

Омич Филипп Марамыгин занял второе место в лыжной гонке на первенстве России среди юношей и девушек.

Как рассказали в департаменте по делам молодёжи, физической культуры и спорта омской мэрии, в Саранске состоялось первенство России среди юношей и девушек 14-18 лет по спорту глухих. Воспитанник СДЮСШОР "Центр лыжного спорта" Филипп Марамыгин получил серебро в лыжной гонке на дистанции 10 км классическим ходом, выполнив норматив разряда "кандидат в мастера спорта". Его результат составил 35:32,2.

По результатам соревнований первое место досталось кировчанину Андрею Дубовских, а третье - Станиславу Цигвинцеву из Удмуртии.

Отметим, за медали между собой сразились лыжники из 11 регионов России.

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r Теги  •  #лыжи #первенство России #серебряная медаль #соревнования

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