Омский лыжник стал серебряным призёром на первенстве России по спорту для глухих

Омич Филипп Марамыгин занял второе место в лыжной гонке на первенстве России среди юношей и девушек.

Как рассказали в департаменте по делам молодёжи, физической культуры и спорта омской мэрии, в Саранске состоялось первенство России среди юношей и девушек 14-18 лет по спорту глухих. Воспитанник СДЮСШОР "Центр лыжного спорта" Филипп Марамыгин получил серебро в лыжной гонке на дистанции 10 км классическим ходом, выполнив норматив разряда "кандидат в мастера спорта". Его результат составил 35:32,2.

По результатам соревнований первое место досталось кировчанину Андрею Дубовских, а третье - Станиславу Цигвинцеву из Удмуртии.

Отметим, за медали между собой сразились лыжники из 11 регионов России.