Баскетболистки "Нефтяника" одержали двенадцатую победу в сезоне

В дебюте встречи ни одному из соперников не удавалось оторваться друг от друга более чем на 3 очка. Всё изменилось в начале второй четверти после удачного выхода на замену Любови Турченюк. Именно её результативные действия (8 очков за три с половиной минуты) позволили "Нефтянику" создать весомый задел к большому перерыву - 38:30.

Большую часть третьего периода обе команды провели на равных, но в концовке москвички заметно активизировались и за четыре минуты изменили счёт на табло с 48:38 на более комфортные для себя 50:47.

На старте заключительного игрового отрезка гостьи и вовсе вырвались вперёд - 53:54 после точного дальнего попадания Дианы Кажлаевой. Однако надежды МБА на благоприятный исход противостояния разрушила Яна Паневина. В самый нужный момент 55-й номер "бордовых" смело взяла на себя ответственность и четырежды (!) поразила неприятельское кольцо трёхочковыми бросками. Все попытки деморализованных столичных баскетболисток спасти игру успехом не увенчались. Финальная сирена зафиксировала победу хозяек площадки со счётом 70:65.

- Соперник очень хорошо защищался на периметре, грамотно перемещались, - отметила после матча его главная героиня Яна Паневина. - Но мы смогли найти свободного игрока, и за счет этого забивали трёхочковые. Честно говоря, в моменты бросков я даже не думала... Просто брала и бросала. Иногда получалось попадать (смеётся). Конечно, мы знали, что МБА будет упираться до последнего. Девочки молодые, перспективные. Хорошая команда. Думаю, и завтра игра будет непростая. Может даже придётся как-то перестраиваться - это уже наш тренер Елена Ивановна решит. В нападении и защите у нас не всё получалось, что говорилось на установке. Думаю, что-то тренерский штаб обязательно придумает.

Повторный поединок состоится в среду 25 января в игровом зале ЦОП "Авангард". Начало встречи в 18.00 по омскому времени.

Чемпионат России по баскетболу среди женских команд. Суперлига. Первый дивизион.

"Нефтяник" (Омская область) - МБА-2 (Москва) - 70:65 (18:18, 20:12, 12:17, 20:18).

"Нефтяник": Паневина (18), Едомаха (12), Ёлгина (9), Турченюк (8), Чинаева (8), Матросова (6), Воробьёва (4), Базинская (3), Павлова (2), Матвиенко, Дереча.