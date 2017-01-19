"Авангард" выиграл в Магнитогорске у "Металлурга"

С прекрасным настроем вышли "ястребы" на эту встречу. Со стартового вбрасывания во владениях Ильи Самсонова один за другим стали возникать опасные моменты. До поры до времени вратарю молодёжной сборной России удавалось ликвидировать атаки соперника, но на 9-й минуте Максим Пестушко снайперским выстрелом поразил ближний верхний угол - 0:1. Хозяевам удалось отыграться усилиями Евгения Тимкина, оказавшегося самым расторопным на добивании, и на перерыв противники отправились при равном счёте.

Во втором периоде омичам пришлось экстренно вносить изменения в игровые сочетания (не смогли продолжить игру Владимир Соботка и Дэвид Бут), в результате чего в нападение был переведён капитан команды Евгений Медведев. И, надо признать, этот ход себя оправдал. Именно Медведев с тремя результативными передачами стал самым результативным игроком матча. На 23-й минуте гости во второй раз за вечер вышли вперёд после точного броска в большинстве Артура Лауты, забросившего свою первую шайбу в сезоне. Однако "Металлургу" снова удалось восстановить равенство - 2:2.

Дебют заключительного игрового отрезка прошёл под диктовку "авангардовцев", дважды поразивших ворота уральцев. Сначала Илья Михеев преуспел в формате "пять на четыре", а через 36 секунд вернувшийся из лазарета Антон Бурдасов забросил победную шайбу. В оставшееся время хоккеисты "Магнитки" сумели сократить отставание в счёте, но добиться большего им не позволили оппоненты.

Хорошая игра получилась сегодня. Мы хорошо вошли в матч, начали игру, нам удались первые десять минут - была хорошая активность. Потом два удаления последовали и следующие десять минут уже "Металлург" играл лучше нас. Нашей команде в целом удались стартовые отрезки периодов. По самоотдаче была игра хорошая. Завтра вновь будем работать. Травма Соботки? Пока ничего определённого вам сказать не могу. Там и Соботка, и Бут. Посмотрим завтра, - заявил на послематчевой конференции наставник "ястребов" Фёдор Канарейкин.

Несмотря на поражение, дружина Ильи Воробьёва со 107 очками продолжает лидировать в Восточной конференции, опережая омичей на 8 очков. Возможность сократить отставание хоккеисты "Авангарда" получат уже завтра 19 января, когда принципиальные соперники вновь сойдутся в очном противостоянии.

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2016-2017. Матч № 734.

Металлург (Магнитогорск) - Авангард (Омская область) - 3:5 (1:1, 1:1, 1:3).

0:1 - Пестушко (Зубов, Медведев) - 08:04.

1:1 - Тимкин (Филиппи) - 13:24.

1:2 - Лаута (Григорьев, Медведев) - 22:19 (5х4).

2:2 - Косов (Дронов, Сёмин) - 27:31.

2:3 - Михеев (Медведев) - 41:08 (5х4).

2:4 - Бурдасов (Кучерявенко) - 41:44.

3:4 - Зарипов (Антипин, Мозякин) - 51:55.

3:5 - Лемтюгов - 59:44 (en).

Вратари: Самсонов - Шилин.

Броски: 37 (14-14-9) - 45 (17-15-13).

Штраф: 8 (0-4-4) - 4 (4-0-0).