В Омске выберут лучшую команду по чирлидингу
Спорт  •  18 января 2017, 11:46, последнее обновление 18 января 2017, 11:46  •  печать

В Омске выберут лучшую команду по чирлидингу

Автор: Вероника Делор

На омском чемпионате выступят как взрослые, так и спортсмены от 4 до 8 лет.

22 января на площадках Омского областного центра по велосипедному спорту пройдёт первенство и чемпионат города по чирлидингу. Соревнования начнутся в 11:00.

- Чирлидинг - очень зрелищный и азартный вид спорта. Всех, кто желает познакомиться с ним поближе и поддержать команды участников, приглашаем на соревнования. Уверен, что выступления понравятся как взрослым, так и детям, - прокомментировал директор департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии Михаил Расин.

Как  рассказали в профильном департаменте, в состязании сразятся чирлидинговые клубы и команды города, выступающие в разных возрастных категориях и номинациях. Так, самой младшей возрастной категорией станут дети в возрасте от 4 до 8 лет, которые покажут себя в номинациях чир и чир-данс-фристайл.

Победителей в категории от 8 до 11 лет выберут в трёх номинациях: чир, чир-данс-фристайл, групповые старты. Старшие же участники продемонстрируют своё мастерство в шести направлениях: чир, чир-микс, чир-данс-фристайл, групповые станты, групповые станты-микс и партнёрские станты.

Отметим, что в некоторых из них могут принимать участие как девушки, так и юноши.

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r Теги  •  #дети #соревнования #спорт #чир спорт

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