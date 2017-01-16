​Форвард "Омских Ястребов" примет участие в Матче звёзд КХЛ
Спорт  •  16 января 2017, 09:58, последнее обновление 16 января 2017, 10:32  •  печать

​Форвард "Омских Ястребов" примет участие в Матче звёзд КХЛ

Автор: Евгений Сорокин

19-летний Антон Ковалёв пополнит команду дивизиона Чернышёва.

В Уфе победой сборной Запада (2:1 Б) завершился Кубок вызова Молодёжной хоккейной лиги. Автором единственной заброшенной шайбы "восточников" стал нападающий "Омских Ястребов" Антон Ковалёв. По окончании встречи специальная комиссия назвала лучших игроков встречи, которым 21 и 22 января предстоит вновь выйти на лёд "Уфа-Арены", но уже в Матче звёзд КХЛ. Выбор экспертов пал на защитника Кирилла Цулыгина ("Толпар"), форвардов Павла Подлубошнова ("Красная Армия"), Андрея Алтыбармакяна (СКА-Серебряные Львы") и Антона Ковалёва ("Омские Ястребы").

Попадание на Матч звёзд КХЛ - это пока самое яркое событие в моей жизни, - поделился впечатлениями порталу "Чемпионат.com" Ковалёв. - Я очень счастлив, это что-то невероятное!

Окончательный состав сборной дивизиона Чернышёва, возглавляемой Фёдором Канарейкиным, выглядит следующим образом: вратарь - Игорь Бобков ("Адмирал"); защитники - Евгений Медведев ("Авангард"), Захар Арзамасцев ("Салават Юлаев"), Ян Коларж ("Амур"); нападающие – Линус Умарк ("Салават Юлаев"), Максим Шалунов ("Сибирь"), Владимир Соботка ("Авангард"), Кирилл Капризов ("Салават Юлаев"), Найджел Доус ("Барыс"), Чед Рау ("Куньлунь Ред Стар"), Антон Ковалёв ("Омские Ястребы"). 

r Теги  •  #Антон Ковалев #Матч всех звезд КХЛ #ХК Омские ястребы #хоккей

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