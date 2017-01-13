Фёдор Канарейкин возглавит команду дивизиона Чернышёва на Матче звёзд КХЛ 2017
Спорт  •  13 января 2017, 18:17, последнее обновление 13 января 2017, 21:44  •  печать

Фёдор Канарейкин возглавит команду дивизиона Чернышёва на Матче звёзд КХЛ 2017

Автор: Евгений Сорокин

Его ассистентом на тренерском мостике станет известный в недавнем прошлом хоккеист, а ныне эксперт и комментатор Алексей Бадюков.

Континентальная хоккейная лига объявила имена тренеров, которым предстоит принять участие в Матче звёзд 2017 года. Команду дивизиона Боброва возглавит Олег Знарок (СКА), сборную дивизиона Тарасова – Дмитрий Квартальнов (ЦСКА). Рулевой "Магнитки" Илья Воробьёв выведет на лёд представителей дивизиона Харламова, а "авангардовец" Фёдор Канарейкин будет руководить лучшими игроками дивизиона Чернышёва. 

В помощь каждому из наставников лига отрядила по одному напарнику-ассистенту. Пару Знарку составит Сергей Гимаев, Денис Казанский поможет Квартальнову, Александр Гуськов объединится с Воробьёвым и, наконец, в штаб Канарейкина войдёт Алексей Бадюков.     

Матч звёзд состоится 21 и 22 января в Уфе. В первый день болельщиков ожидает традиционное мастер-шоу, а завершится хоккейный праздник турниром четырёх команд. Омский "Авангард" помимо главного тренера представят защитник Евгений Медведев и нападающий Владимир Соботка. 

r Теги  •  #Матч всех звезд КХЛ #Федор Канарейкин #хоккей
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Комментарии

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Александр Комаров  •  13 января 2017, 20:19

Ну что, я думаю что вполне заслуженно. Наш Авангард далеко впереди в своем дивизионе, как говориться, Федор Леонидович, вам и карты в руки.

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