Фёдор Канарейкин возглавит команду дивизиона Чернышёва на Матче звёзд КХЛ 2017

Его ассистентом на тренерском мостике станет известный в недавнем прошлом хоккеист, а ныне эксперт и комментатор Алексей Бадюков.

Континентальная хоккейная лига объявила имена тренеров, которым предстоит принять участие в Матче звёзд 2017 года. Команду дивизиона Боброва возглавит Олег Знарок (СКА), сборную дивизиона Тарасова – Дмитрий Квартальнов (ЦСКА). Рулевой "Магнитки" Илья Воробьёв выведет на лёд представителей дивизиона Харламова, а "авангардовец" Фёдор Канарейкин будет руководить лучшими игроками дивизиона Чернышёва.

В помощь каждому из наставников лига отрядила по одному напарнику-ассистенту. Пару Знарку составит Сергей Гимаев, Денис Казанский поможет Квартальнову, Александр Гуськов объединится с Воробьёвым и, наконец, в штаб Канарейкина войдёт Алексей Бадюков.

Матч звёзд состоится 21 и 22 января в Уфе. В первый день болельщиков ожидает традиционное мастер-шоу, а завершится хоккейный праздник турниром четырёх команд. Омский "Авангард" помимо главного тренера представят защитник Евгений Медведев и нападающий Владимир Соботка.