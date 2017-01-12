"Авангард" второй раз в сезоне уступил СКА

Стартовый игровой отрезок прошёл с преимуществом хозяев и завершился в их пользу. Уже на 4-й минуте невские армейцы вышли вперёд, реализовав численное преимущество. Капитан команды Павел Дацюк вытянул на себя сразу трёх хоккеистов соперника и снабдил точной передачей Сергея Плотникова – 1:0. Ровно через минуту омичи благодаря точному броску Владимира Соботки восстановили паритет. Ассистентом в этом эпизоде выступил Александр Пережогин, набравший свой 350-й балл за результативность в КХЛ.

Равенство в счёте продержалось недолго. Очередное удаление в составе "ястребов" использовал Вадим Шипачёв. Он же принял непосредственное участие и в третьей заброшенной шайбе, которая также была заброшена в формате "пять на четыре". Таким образом, эффективность спецбригады большинства СКА, реализовавшей три попытки всего за 97 секунд, составила 100 процентов. Не менее удачно действовали подопечные Олега Знарка на вбрасываниях (54 выигранных единоборства на точке против 13).

В середине второго периода Виктор Тихонов довёл счёт до крупного – 4:1, но "Авангард" сдаваться не собирался и вскоре усилиями первой тройки нападения сократил отставание до минимума. Ряд неплохих моментов имели гости и в заключительной трети матча, однако на 50-й минуте Максим Чудинов мощным выстрелом (скорость полёта шайбы составила 131,8 км/ч) установил окончательный результат. Концовку поединка армейцы провели активно и вынудили противника в четвёртый раз за вечер нарушить правила, лишив его тем самым даже призрачных шансов на спасение.

Следующим соперником "Авангарда" станет "Северсталь". Встреча состоится 13 января в Череповце.

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2016-2017. Матч № 697.

СКА (Санкт-Петербург) – Авангард (Омская область) – 5:3 (2:1, 2:2, 1:0).

1:0 – Плотников (Ковальчук, Дацюк) - 03:03 (5х4).

1:1 – Соботка (Пережогин, Лемтюгов) - 04:03.

2:1 – Шипачёв (Гусев, Ковальчук) - 07:19 (5х4).

3:1 – Ковальчук (Гусев, Шипачёв) - 26:42 (5х4).

4:1 – Тихонов (Прохоркин, Кетов) - 28:36.

4:2 – Лемтюгов (Пережогин, Соботка) - 31:22.

4:3 – Соботка (Густафссон, Меньшиков) – 36:02 (5х4).

5:3 – Чудинов (Дацюк, Плотников) - 49:53.

Вратари: Шестёркин - Фурх (Шилин, 28:36).

Броски: 39 (12-13-14) – 26 (8-11-7).

Штраф: 10 (2-6-2) – 8 (4-2-2).