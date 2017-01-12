Баскетболистки "Нефтяника" крупно победили "Ставропольчанку"

Подопечные Елены Лазуткиной взяли убедительный реванш за поражение днём ранее, завершив в свою пользу каждый из чётырёх игровых отрезков.

Уже в стартовом периоде омичкам, благодаря результативным действиям Марии Матвиенко и Виктории Едомахи, удалось оторваться в счёте на одиннадцать очков - 17:28. По ходу второй десятиминутки хозяева площадки сократили отставание и подобрались к соперницам на расстояние одного точного попадания (25:28), но к большому перерыву "бордовые" вновь создали себе неплохой задел - "+12".

В дебюте третьей четверти "Нефтяник" совершил решающий рывок. Уже через две с половиной минуты после возобновления игры гостьи довели своё преимущество до 20 очков и сняли все вопросы о победителе встречи. Итоговый результат - 53:82.

Я не могу сказать, что наша игра по сравнению со вчерашним днём как-то кардинально изменилась, - отметила после матча наставник сибирского клуба Елена Лазуткина. - Добавили в прессинге, с первых минут постарались действовать предельно агрессивно. У девчонок был соответствующий настрой. Плюс был хороший процент попаданий, в отличие от Ставрополя, который по идее играл дома.

В турнирной таблице Суперлиги "Нефтяник" расположился на четвёртой строчке с десятью победами при десяти поражениях. Гостевая серия наших девушек продолжится 14 и 15 января в Ростове.

Чемпионат России по баскетболу среди женских команд. Суперлига. Первый дивизион.

Ставропольчанка-СКФУ (Ставрополь) - "Нефтяник" (Омская область) - 53:82 (17:28, 9:10, 17:26, 10:18).

"Нефтяник": Едомаха (18), Паневина (16), Матвиенко (14), Матросова (11), Ёлгина (10), Чинаева (6), Воробьёва (4), Базинская (2), Павлова (1), Дереча, Турченюк.