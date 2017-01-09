Омич занял первое место на Всероссийских соревнованиях по биатлону

7 января в Ижевске состоялись Всероссийские соревнования по биатлону. Лучший результат на спринтерской гонке среди юниоров оказался у Игоря Малиновского из Омска, сообщает ИА "Удмуртия".
Спортсмен занял первое место со временем 29 минут 8 секунд. Второе место завоевал Саид Каримулла Халили из Москвы с отставанием 10,6 секунды. Третье - Семён Бей из Тюменской области с отставанием 27,1 секунды. Все медалисты совершили по одному промаху.
Отметим, прошедшие соревнования были отборочными к юниорскому первенству мира и Всемирной Универсиады.
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