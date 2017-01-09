Омич занял первое место на Всероссийских соревнованиях по биатлону
Спорт  •   9 января 2017, 12:10, последнее обновление 9 января 2017, 12:14  •  печать

Омич занял первое место на Всероссийских соревнованиях по биатлону

Автор: Вероника Делор

По итогам спринтерской гонки юниоров на 10 км на всероссийских соревнованиях золотая медаль досталась омичу Игорю Малиновскому.

7 января в Ижевске состоялись Всероссийские соревнования по биатлону. Лучший результат на спринтерской гонке среди юниоров оказался у Игоря Малиновского из Омска, сообщает ИА "Удмуртия".

Спортсмен занял первое место со временем 29 минут 8 секунд. Второе место завоевал Саид Каримулла Халили из Москвы с отставанием 10,6 секунды. Третье - Семён Бей из Тюменской области с отставанием 27,1 секунды. Все медалисты совершили по одному промаху.

Отметим, прошедшие соревнования были отборочными к юниорскому первенству мира и Всемирной Универсиады.

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r Теги  •  #биатлон #омич #первое место
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