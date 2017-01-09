Омич занял первое место на Всероссийских соревнованиях по биатлону

По итогам спринтерской гонки юниоров на 10 км на всероссийских соревнованиях золотая медаль досталась омичу Игорю Малиновскому.

7 января в Ижевске состоялись Всероссийские соревнования по биатлону. Лучший результат на спринтерской гонке среди юниоров оказался у Игоря Малиновского из Омска, сообщает ИА "Удмуртия".

Спортсмен занял первое место со временем 29 минут 8 секунд. Второе место завоевал Саид Каримулла Халили из Москвы с отставанием 10,6 секунды. Третье - Семён Бей из Тюменской области с отставанием 27,1 секунды. Все медалисты совершили по одному промаху.

Отметим, прошедшие соревнования были отборочными к юниорскому первенству мира и Всемирной Универсиады.