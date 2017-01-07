Бегуны из Башкортостана и Новосибирска стали победителями 26-го Рождественского полумарафона

На старт 26-го по счёту Рождественского полумарафона вышли 910 любителей бега из 17 стран, в возрасте от трёх до восьмидесяти лет. Спортивная программа соревнований включала в себя сразу три дистанции: 21,1 км, 7 км и 3,5 км. С приветственным словом к участникам обратились Митрополит Омский и Таврический Владимир и заместитель председателя Правительства Омской области Владимир Компанейщиков.

- Я хочу пожелать всем большого удовольствия от участия в забеге, победителей мы поздравим, но а все, несомненно, получат самые приятные и самые замечательные впечатления, и погода к этому располагает. Так что всех с праздником, и пусть победит сильнейший, - напутствовал спортсменов Компанейщиков.

В мужском зачёте на основной дистанции с первых метров завязалась напряжённая борьба, по итогам которой едва не был побит рекорд трассы. Первым финишный створ с результатом 1:08:16 пересёк представитель Башкортостана Сергей Петров, опередивший Максима Карамашева из Хакасии и действующего рекордсмена Вадима Улижева (1:08:10 в 2011 году) из Мурманска.

Сергей Петров

Среди женщин "золото" завоевала победительница Весеннего полумарафона - 2016 Наталья Тарасова из Новосибирска, опередившая хозяйку трассы Марину Ковалёву. Замкнула тройку призёров на этой дистанции ещё одна омичка Асель Согнаева.

На победу, конечно, рассчитывала, но думала, что конкуренция будет посильнее. С самого начала я ушла вперёд и оторвалась. Трасса сегодня была сложной: скользко, резкие повороты, но не холодно. Хотелось бы ещё в Омске на марафоне выиграть, но пока не получается. Попробую в следующем году. Нравится здешняя атмосфера, много болельщиков по трассе, все болеют, поддерживают, - отметила счастливая победительница.

Наталья Тарасова

Уверенно чувствовала себя в новом виде спорта обладатель серебряной медали Олимпийских Игр 2014 года в биатлоне Яна Романова. Впервые участвовавшая в подобном забеге прославленная спортсменка без особых усилий преодолела 21 километр, показав 94-е время. Кроме того, на трассе можно было встретить известных омских бизнесменов, общественных деятелей, журналистов.

Наш телеканал называется "Продвижение", и мы не только говорим про движение, мы всё время движемся вперёд, и не идём, а бежим! Сегодня замечательный праздник, всех читателей "Омск Здесь" с Рождеством! - отметил гендиректор холдинга "МКР-Медиа" Павел Паутов в разговоре с нашим корреспондентом.

Павел Паутов и Яна Романова

Нелегко пришлось членам жюри, определяющего обладателя лучшего костюма. Среди нескольких десятков Дедов Морозов, Снегурочек, ёлочек, петухов, кошечек, зайчиков, скоморохов, фей, пиратов и даже индейцев самым оригинальным был признан наряд семьи Каревых, представших в образе миньонов.

Специальным призом за преданность Рождественскому полумарафону был награждён Скотт Крайтон, сфотографироваться с которым успели, наверное, не меньше сотни болельщиков.

Я оббегал всю Европу, всю Америку, принимал участие в забегах по всему миру, но в Омске самый лучший марафон, где я когда-либо бегал. Я буду сюда возвращаться вновь и вновь, - отметил после финиша обаятельный шотландец, традиционно вышедший на старт в килте.

Завершились соревнования церемонией награждения. Наградой победителям полумарафона стали 25000 рублей. Общий призовой фонд турнира составил 148 000 рублей.

Победители и призёры:

21 100 метров. Мужчины:

Петров Сергей (Башкортостан) - 1:08:16;

Карамашев Максим (Хакасия) - 1:09:32;

Улижов Вадим (Мурманск) - 1:09:40.

21 100 метров. Женщины:

Тарасова Наталья (Новосибирск) - 1:22:06;

Ковалёва Марина (Омск) - 1:28:00;

Согнаева Асель (Омск) - 1:28:52.

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Фото: Илья Петров