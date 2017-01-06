"Авангард" одержал волевую победу над "Витязем"

Стартовый игровой отрезок, несмотря на территориальное преимущество "ястребов", завершился не в их пользу. На 15-й минуте подмосковные хоккеисты, воспользовались удалением Николая Лемтюгова и открыли счёт. Автором гола стал финский легионер гостей Миро Аалтонен. Под занавес периода "Витязю" удалась ещё одна результативная атака, в которой Александр Никулин забросил вторую шайбу.

В перерыве тренерский штаб хозяев поменял игровые сочетания в нападении и осуществил рокировку на последнем рубеже, где Доминика Фурха заменил Олег Шилин. Молодой голкипер удачно вошёл в игру, не дрогнув, в частности, в дуэли с опытнейшим Максим Афиногеновым, выходившим "один в ноль". Воодушевлённые надёжностью своего вратаря, "авангардовцы" сократили разницу в счёте усилиями Дэвида Бута. Свой десятый гол в КХЛ американец соорудил сам: перехватил поперечный пас, убежал на рандеву с Харри Сятери и чётко исполнил импровизированный буллит. Вскоре Максим Пестушко великолепным по точности кистевым броском восстановил паритет - 2:2.

В дебюте заключительной трети матча омичам впервые с 21 декабря удалось реализовать большинство. Отличился Виталий Меньшиков, открывший свой снайперский счёт в "Авангарде". На 55-й минуте гости были близки к тому, чтобы восстановить равенство, но Алексей Макеев из выгодной позиции угодил в перекладину. Итог - 3:2 - волевая победа "ястребов".

Первый период "Витязь" очень активно начал. Две шайбы - большой гандикап. Я благодарен команде, она хорошо сработала последующие 40 минут. Нам удалось сегодня сработать в большинстве, мы хорошо и активно работали в чужой зоне, начиная со второго периода. Поиграли в три звена, нагрузились, но самое главное, проявили характер, - подвёл итоги противостояния наставник "красно-бело-чёрных" Фёдор Канарейкин.

Завершится домашняя серия "Авангарда" 7 января поединком против ярославского "Локомотива".

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2016-2017. Матч № 659.

Авангард (Омская область) - Витязь (Московская область) - 3:2 (0:2, 2:0, 1:0).

0:1 - Аалтонен (Хорак, Копейкин) - 14:13 (5х4). 0:2 - Никулин (Афиногенов) - 19:12.

1:2 - Бут - 30:00.

2:2 - Пестушко (Зубов, Михеев) - 39:13.

3:2 - Меньшиков (Лемтюгов, Соботка) - 41:21 (5х4).

Вратари: Фурх (Шилин, 20:00) - Сятери.

Броски: 29 (11-11-7) - 25 (7-5-13).

Штраф: 8 (4-2-2) - 18 (4-2-12).