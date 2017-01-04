Омский "Авангард" начал новый год с поражения. Завершился матч между омскими "ястребами" и московской командой "Динамо". Гости выиграли на нашем льду со счетом 3:2. "Распечатать" ворота соперника "ястребам" удалось лишь в третьем периоде. Не помог и нашей команде взятый тренером на последних секундах матча тайм-аут, также как и не помогла стратегия Фёдора Канарейкина, заявленная им в начале игры.

- Будем стараться играть в атакующий хоккей, - заявил перед матчем тренер.

В итоге первую шайбу в игре принципиальных соперников удалось забросить лишь во втором периоде защитником "Динамо" Юусо Хиетаненом. Потом, удачно реализовав большинство, в ворота Фурха шайбу забросил Денис Кокарев. "Авангард" свои голы забивал уже в третьем периоде.

Первую шайбу в ворота соперника в 2017 году забросил Николай Лемтюгов. Но уже через несколько секунд омичей вновь огорчили "динамовцы". Третью шайбу забросил нападающий московской команды Максим Карпов. Последний гол в ворота соперника на 58-й минуте матча забил Владимир Соботка.

Следующая игра для "Авангарда" также станет домашней. 5 января омичи на "Арене Омск" встретятся с подмосковным "Витязем".

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2016-2017. Матч № 646.

Авангард (Омская область) - Динамо (Москва) - 2:3 (0:0, 0:2, 2:1).

0:1 - Хиетанен (Вишневский, Кокарев) - 22:24. 0:2 - Кокарев (Вишневский) - 28:29 (5х4).

1:2 - Лемтюгов (Соботка, Медведев) - 50:35.

1:3 - Карпов (Хиетанен, Терещенко) - 52:50 (5х4).

2:3 - Соботка (Лемтюгов, Михеев) - 58:55 (6х5).

Вратари: Фурх - Лазушин.

Броски: 31 (8-8-15) - 15 (4-5-6).

Штраф: 8 (4-2-2) - 8 (2-2-4).