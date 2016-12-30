Главный тренер омского "Авангарда" забрал у болельщика телефон

После поражения от "Барыса" в Астане главному тренеру "Авангарда" Фёдору Канарейкину пришлось держать ответ перед болельщиками по поводу невыразительной игры "ястребов". Специалист попытался оправдаться травмами ведущих игроков, на что ему возразили, что за пять месяцев сезона качественную игру "Авангарду" так и не удалось наладить. Закончился разговора тем, что Канарейкин лишил телефона болельщика с 20-летним стажем.

Позже представители омского хоккейного клуба принесли официальные извинения: "После поражения "Авангарда" в Астане на выходе из арены главный тренер команды Федор Канарейкин пообщался с несколькими фанатами, и в результате разговора у обеих сторон, скажем так, возобладали эмоции. Болельщики, как и тренер, были расстроены неудачей команды, за что наш клуб приносит искренние извинения. Надеемся, все участники разговора соберутся на матче "Авангарда" в Астане 18 февраля и пожмут друг другу руки, чему "Авангард" готов оказать всяческое содействие. Также хотим поздравить всех болельщиков "Авангарда" в Астане с наступающим Новым годом! Спасибо за вашу поддержку".