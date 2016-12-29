Омские волейболистки завоевали "серебро" на первенстве России
Спорт  •  29 декабря 2016, 11:06, последнее обновление 29 декабря 2016, 12:37  •  печать

Омские волейболистки завоевали "серебро" на первенстве России

Автор: Вероника Делор

Спортсменки из Омска заняли второе место на первенстве России по волейболу территории Сибири и Дальнего Востока.

В Барнауле завершилось первенство России по волейболу среди девушек 2004-2005 годов рождения. На соревнования приехали команды из Новокузнецка, Зеленогорска, Иркутска, Красноярска, Томска, Новосибирска, Читы, Барнаула, Сахалина, Рубцовска, Комсомольска-на-Амуре, Омска и Хакасии.

"Несомненно, это хороший соревновательный опыт для наших волейболисток независимо от результатов, - рассказал директор СДЮСШОР № 4 Игорь Бобер, - Очень приятно, конечно, что у спортсменок появилась возможность поспорить за медали всероссийских соревнований. Будем надеяться, что девушки смогут достойно выступить на этом первенстве".

Как сообщает департамент по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии, Омск на турнире представили три команды. По итогам соревнований второе место заняли воспитанницы СДЮСШОР № 4, уступив "золото" спортсменкам из Хакасии. Омские волейболистки получили шанс сразиться в финале первенства России, который состоится в марте 2017 года.

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r Теги  •  #волейбол #первенство России #серебряная медаль
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