"Авангард" уступил "Барысу" в Астане

Стартовый состав "ястребов" по сравнению с предыдущим поединком пополнили два хоккеиста: дебютант команды Михаил Григорьев, занявший место в третьей паре обороны с Эриком Густафссоном и пропустивший месяц из-за травмы Илья Зубов. Именно центрфорвард и открыл счёт, отличившись под занавес первой двадцатиминутки после красивой комбинации с участием Максима Пестушко – 0:1.

Большую часть второго периода омичи владели территориальным преимуществом, подолгу контролируя шайбу в зоне соперника, но так и не сумели увеличить разницу в счёте. Всё изменилось в заключительной трети матча, которая прошла под диктовку хозяев. Уже в дебюте Кирилл Панюков подкараулил отскок от лицевого борта и переправил хоккейный снаряд в сетку. А ровно через 200 секунд канадский легионер "Барыса" Мартин Сен-Пьер мощным выстрелом в формате "4 на 4" смахнул паутину с девятки ворот Доминика Фурха – 2:1.

Оказавшись в роли отыгрывающихся, гости попытались переломить ход встречи, но два необязательных удаления свели их усилия на нет. Не помогла "авангардовцам" и замена вратаря на шестого полевого хоккеиста. За полминуты до финальной сирены астанинцы, перехватили шайбу, вывели её из зоны и Константин Пушкарев броском по пустым воротам установил окончательный результат – 3:1.

Мы провели качественную игру в обороне, - заявил на пресс-конференции наставник "ястребов" Фёдор Канарейкин. - Не удался нам третий период. Пропустили быстрый гол после индивидуальной ошибки. От нападения, конечно, хотелось бы больше агрессии, но на сегодняшний день это, наверное, всё, что мы могли из себя выдавить.

Первый поединок в новом году "Авангард" проведёт дома 3 января против московского "Динамо".

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2016-2017. Матч № 637.

Барыс (Астана) – Авангард (Омская область) – 1:3 (0:1, 0:0, 3:0).

0:1 – Зубов (Пестушко) - 18:32.

1:1 – Панюков (Савченко, Шиннимин) - 42:12.

2:1 – Сен-Пьер (Шиннимин, Савченко) - 45:32 (4х4).

3:1 – Пушкарёв (Кучин) - 59:35 (en).

Вратари: Карлссон – Фурх.

Броски: 27 (8-4-15) –15 (3-6-6).

Штраф: 4 (0-2-2) – 8 (2-0-6).