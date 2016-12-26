"Авангард" завершил домашнюю серию победой над "Трактором"

С серьёзными кадровыми проблемами столкнулся омский клуб накануне этой встречи. К травмированным ранее Илье Зубову, Юнасу Анелёву, Илье Дервуку добавились Владимир Соботка, Валентин Пьянов и дисквалифицированный на одну игру за споры с судьями главный тренер Фёдор Канарейкин. В результате игровые сочетания новогоднего "Авангарда" (хозяева вышли на лёд в специальной праздничной форме) предстали в существенно изменённом виде.

В стартовой двадцатиминутке ни одной из команд не удалось добиться успеха, а после перерыва в ворота Василия Демченко влетели две шайбы с интервалом в две минуты. Отличились Пётр Хохряков, мастерски подставивший клюшку под прострел Дэвида Бута, и Максим Пестушко, которого шикарной передачей вывел на ударную позицию Михаил Юньков.

В третьем периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. Сначала позабытый челябинскими защитниками в непосредственной близости от ворот Илья Михеев довёл счёт до крупного, а через полторы минуты подключившийся к атаке Николай Белов "размочил" Доминика Фурха, установив окончательный результат – 3:1.

Получилась очень интересная игра, создали довольно много моментов, как мы, так и наш соперник, - отметил на пресс-конференции старший тренер хозяев Владимир Семёнов. - Первый период искали друг у друга ошибки. Во втором нам удалось забросить две шайбы, ну а в третьем довели игру до победы. С чем и поздравляю ребят и наших болельщиков.

Заключительный поединок 2016 года "Авангард" проведёт 28 декабря в Астане против "Барыса".

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2016-2017. Матч № 622.

Авангард (Омская область) – Трактор (Челябинск) – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

1:0 – Хохряков (Бут) - 21:37.

2:0 – Пестушко (Юньков) - 23:38.

3:0 – Михеев (Пестушко, Юньков) - 41:07.

3:1 – Белов (Шинин) - 42:50.

Вратари: Фурх – Демченко.

Броски: 37 (11-16-10) – 35 (9-12-14).

Штраф: 12 (6-4-2) – 8 (4-2-2).