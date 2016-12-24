Засуха после голевой феерии. "Авангард" не сумел забросить минскому "Динамо"

Одним изменением в стартовом протоколе ограничился тренерский штаб хозяев. За исключением Евгения Назаркина на лёд вышел тот же состав, который камня на камне не оставил от рижского "Динамо" (9:3) в предыдущем туре. Заменивший молодого защитника форвард Пётр Хохряков, вернулся в привычное сочетание к Антону Бурдасову и Александру Кучерявенко, а герой предыдущей встречи Николай Лемтюгов (5 очков по системе "гол+пас") был переведён в ударное звено, вытеснив оттуда Дэвида Бута.

В первом игровом отрезке зрители на "Арене Омск" стали свидетелями одной заброшенной шайбы. Отличился капитан белорусов Александр Павлович, реализовавший удаление своего омского коллеги Евгения Медведева. Второй период запомнился чередой нарушений правил (63 штрафные минуты на двоих), начало которой положил грязный силовой приём лидера гостей Мэтта Эллисона, схлопотавшего 5+20 за атаку в область головы Владимира Соботки. Затем с формулировкой "за оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команд" до конца игры был удалён наставник "Авангарда" Фёдор Канарейкин.

В заключительной двадцатиминутке "ястребы" буквально смяли соперника (соотношение бросков 30:3, из них в створ 17:2), но пробить безупречно отыгравшего канадского голкипера Бена Скривенса им так и не удалось. Не помогла "красно-бело-чёрным" и ранняя замена вратаря на шестого полевого игрока.

Мы понимали, что к нам приехала хорошая команда, с хорошей победной серией, которая хочет играть в плей-офф, - заявил на пресс-конференции Фёдор Канрейкин. - Игра была вязкая, соответствующая играм на вылет. Команда пыталась найти пути к победе, которые не дал довести до конца вратарь соперника. У Соботки подозрение на сотрясение мозга, завтра будем точно знать.

Очередной поединок регулярного первенства КХЛ "Авангард" проведёт дома 25 декабря против "Трактора".

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2016-2017. Матч № 613.

Авангард (Омская область) - Динамо (Минск) - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).

0:1 - Павлович (Матерухин, Граньяни) - 17:11 (5х4).

Вратари: Фурх - Скривенс.

Броски: 35 (6-12-17) - 22 (9-11-2).

Штраф: 38 (4-34-0) - 35 (4-29-2).