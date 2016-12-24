"Авангард" усилил оборону двумя экс-игроками сборной России

Как сообщает пресс-служба "Авангарда", состав "ястребов" в результате обменов с "Сибирью" и "Адмиралом" пополнили защитники Виталий Меньшиков и Михаил Григорьев. Взамен новосибирский и дальневосточный клубы получили денежную компенсацию.

В преддверии плей-офф нам необходимо усилить глубину линии обороны, - приводит официальный сайт омичей слова генерального менеджера Виктора Шалаева. - Кроме того, эти обмены актуальны для нашей команды, поскольку в списке травмированных находятся защитники Илья Дервук и Юнас Анелев. Наши новички - опытные мастера, каждый из них способен проявить себя не только в защите, но и в нападении. Меньшиков - жесткий, силовой игрок, может побороться за шайбу на пятачке и у бортов, постоять за партнеров по команде. Григорьев обладает хорошим катанием и пасом, может подключиться в атаку. Уже к 25 декабря хоккеисты должны присоединиться к "Авангарду". Больше никаких обменов наш клуб не планирует.

Воспитанник "Трактора" Меньшиков пополнил и без того внушительную челябинскую диаспору "красно-бело-черных", став уже седьмым представителем этого уральского города. В Континентальной хоккейной лиге новичок принял участие в 138 встречах за "Сибирь" и "Автомобилист", в которых набрал 27 (3+24) очков и 153 минуты штрафа. Для уроженца Тюмени Григорьева "Авангард" стал шестой по счёту командой в КХЛ после "Салавата Юлаева", "Барыса", "Торпедо", "Локомотива" и "Адмирала". Его портфолио насчитывает 295 игр, 43 (14+29) очка и 226 минут, проведённых в боксе для оштрафованных.