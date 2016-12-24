"Авангард" усилил оборону двумя экс-игроками сборной России
Спорт  •  23 декабря 2016, 20:14, последнее обновление 23 декабря 2016, 20:19  •  печать

"Авангард" усилил оборону двумя экс-игроками сборной России

Автор: Евгений Сорокин

Новичками омичей стали 27-летний Виталий Меньшиков и 25-летний Михаил Григорьев.

Как сообщает пресс-служба "Авангарда", состав "ястребов" в результате обменов с "Сибирью" и "Адмиралом" пополнили защитники Виталий Меньшиков и Михаил Григорьев. Взамен новосибирский и дальневосточный клубы получили денежную компенсацию.

В преддверии плей-офф нам необходимо усилить глубину линии обороны, - приводит официальный сайт омичей слова генерального менеджера Виктора Шалаева. - Кроме того, эти обмены актуальны для нашей команды, поскольку в списке травмированных находятся защитники Илья Дервук и Юнас Анелев. Наши новички - опытные мастера, каждый из них способен проявить себя не только в защите, но и в нападении. Меньшиков - жесткий, силовой игрок, может побороться за шайбу на пятачке и у бортов, постоять за партнеров по команде. Григорьев обладает хорошим катанием и пасом, может подключиться в атаку. Уже к 25 декабря хоккеисты должны присоединиться к "Авангарду". Больше никаких обменов наш клуб не планирует.

Воспитанник "Трактора" Меньшиков пополнил и без того внушительную челябинскую диаспору "красно-бело-черных", став уже седьмым представителем этого уральского города. В Континентальной хоккейной лиге новичок принял участие в 138 встречах за "Сибирь" и "Автомобилист", в которых набрал 27 (3+24) очков и 153 минуты штрафа. Для уроженца Тюмени Григорьева "Авангард" стал шестой по счёту командой в КХЛ после "Салавата Юлаева", "Барыса", "Торпедо", "Локомотива" и "Адмирала". Его портфолио насчитывает 295 игр, 43 (14+29) очка и 226 минут, проведённых в боксе для оштрафованных.

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r Теги  •  #ХК Авангард #ХК Адмирал #ХК Сибирь #хоккей

Комментарии

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Антон Никольский  •  24 декабря 2016, 08:05

Тратиться на точечные усиления во время сезона - не лучшая стратегия, команда опять сырая будет, не сыгранная.

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Виктор Леонов  •  24 декабря 2016, 12:32

Лишь бы игроки были хорошие, а в данном случае сомневаться не приходится, это реальное усиление.

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