Баскетболистки "Нефтяника" завершили календарный год победой в Москве

Стремление любой ценой взять реванш за поражение в игре днём ранее (70:60 в пользу москвичек) заставило "бордовых" забыть о накопившейся во время выездной серии физической усталости. В стартовой десятиминутке омички выглядели предпочтительнее, выиграв её с разницей "+3". Хозяек паркета это не смутило и к большому перерыву им удалось ликвидировать отставание и выйти вперёд - 37:36.

Неплохо начали столичные баскетболистки и третью четверть - 43:38 на 24-й минуте. Однако "Нефтяник" сдаваться не собирался и нашёл в себе силы на впечатляющий рывок, набрав 15 (!) безответных очков, семь из которых записала в свой актив Мария Матвиенко.

В четвёртом периоде "нефтяные" заставили поволноваться своих поклонников, позволив МБА приблизиться на расстояние одного броска (51:53 за семь минут до сирены), но разыгравшаяся Надежда Матросова несколькими точными попаданиями вернула свою команду в зону комфорта. Итоговый результат - 59:65.

Девчонки сами прекрасно понимали, что нам очень нужна эта победа, и потому был соответствующий настрой, - отметила наставник гостей Елена Лазуткина. - Если вчера не было ни командной защиты, ни атаки, то сегодня мы показали хорошее начало. Был небольшой провал, но за счет самоотверженности в защите и быстрого нападения мы заставили соперника ошибаться. В итоге смогли оторваться в счёте.

В турнирной таблице Суперлиги "Нефтяник" расположился на пятой строчке с девятью победами и таким же количеством поражений. Следующим соперником наших девушек станет "Ставропольчанка-СКФУ". Игры состоятся в Ставрополе 10 и 11 января.

Чемпионат России по баскетболу среди женских команд. Суперлига. Первый дивизион.

МБА-2 (Москва) - "Нефтяник" (Омская область) - 59:65 (19:22, 18:14, 6:17, 16:12).

"Нефтяник": Едомаха (13), Матвиенко (9), Матросова (9), Чинаева (9), Ёлгина (8), Паневина (7), Воробьёва (5), Базинская (3), Павлова (2), Корсакова.