Кирилл Гольчанский
Пять омских скульптур,
которые вы должны увидеть
которые вы должны увидеть
С 1984 года во всём мире 18 апреля является Международным днём памятников и исторических мест. Мы совершили моцион по городу и обнаружили интересные и необычные памятники и скульптуры. Повторите этот маршрут, и вы удивитесь тому, что в Омске есть места, о которых вы не знали.
В поисках необычных скульптур порой приходилось заходить довольно далеко, ведь в историческом центре города находится множество памятников, известных каждому.
Легендарные Любочка и Степаныч, которым удалось покинуть Омск в виде изображений на сувенирах и прославить город на весь мир, прочно обосновались на Любинском проспекте.
На 7 метров над площадью Бухгольца возвышается памятный знак "Держава", не поддавшийся грозной стихии - урагану, потрясшему город весной 2014 года, не удалось далеко сдвинуть со своего постамента этот могучий шар.
Фёдор Михайлович Достоевский, будучи заключённым омского острога, ходил через перекрёсток нынешних улиц Спартаковская и Партизанская множество раз. С 2001 года именно на этом месте стоит памятник великому писателю.
Но есть в городе места, которые откроют для себя не только гости Омска, но и его жители.
Легендарные Любочка и Степаныч, которым удалось покинуть Омск в виде изображений на сувенирах и прославить город на весь мир, прочно обосновались на Любинском проспекте.
На 7 метров над площадью Бухгольца возвышается памятный знак "Держава", не поддавшийся грозной стихии - урагану, потрясшему город весной 2014 года, не удалось далеко сдвинуть со своего постамента этот могучий шар.
Фёдор Михайлович Достоевский, будучи заключённым омского острога, ходил через перекрёсток нынешних улиц Спартаковская и Партизанская множество раз. С 2001 года именно на этом месте стоит памятник великому писателю.
Но есть в городе места, которые откроют для себя не только гости Омска, но и его жители.
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Лягушки и крокодил
Эта скульптурная композиция будет интересна не только историкам и любителям красивых фотографий, но и биологам. Во-первых, потому что расположена она рядом с главным корпусом Аграрного университета, а во-вторых, потому что представляет собой фонтан, в центре которого сидит крокодил, окружённый пятью лягушками. Когда и как эти животные оказались в Омске, доподлинно не известно: в одних источниках указывается точный год его основания - 1937, в других - пишут о том, что фонтан украшает Институтскую площадь с 20-х годов XX века. До начала 60-х фонтан был центром культурной жизни - возле него находился самый лучший в Омске цветник. Студенты здесь встречались, назначали свидания, собирались компаниями. Затем фонтан пришёл в запустение: крокодил стал разламываться, у тумб с лягушками осыпалась облицовка. Восстанавливать фонтан начали в конце 80-х, а в 1988 году на место поставили и крокодила. И в наши дни фонтан, безусловно, является одной из самых интересных скульптурных композиций Омска.
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Пингвины в центре Омска
Дети, кормящие пингвинов, - это можно увидеть не только в зоопарках мира, но и в самом центре Омска, на Соборной площади. Именно такое название носит одна из самых загадочных городских скульптур. Главная интрига заключается в том, как пингвины связаны с Омском. Впрочем, такой же вопрос применительно к своему городу могут задать жители белорусского Гомеля, в котором находится точно такая же скульптура. Только вот об омских пингвинах известно больше. Их история началась 15 марта 1936 года, когда в Омске в торжественной атмосфере на территории бывшей Соборной площади был открыт Сад пионеров. Среди скульптур, установленных в саду, был и памятник "Дети, кормящие пингвинов" - не самый распространенный сюжет для города с резко континентальным климатом. Особенно если учитывать лёгкую одежду детишек. Тем не менее скульптура долгое время являлась украшением сада. Но с прекращением деятельности пионерской организации она оказалась никому не нужна. Памятник остался в сквере Сада пионеров и постепенно зарастал кустарником. К счастью, при восстановлении Соборной площади о скульптуре вспомнили и привели в такой вид, что сейчас "дети" для своего солидного возраста выглядят просто замечательно.
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Железнодорожные грации
Тысячи омичей и гостей города ежедневно проходят и проезжают мимо этих красавиц, не замечая их. Но стоит отвлечься от повседневных тяжёлых дум, поднять взгляд и посмотреть на фасад главного корпуса Университета путей сообщения, который раньше являлся зданием Управления Омской железной дороги... ещё чуть выше... Почти на уровне крыши располагаются четыре железнодорожные грации, которые олицетворяют основные четыре службы железной дороги: женщина с костылезабивщиком - службу Пути, дама с паровозом - Тяги, женщина со стрелкой является символом службы Движения, а книгу в руках держит Управление. Все они сделаны с учётом их визуального восприятия снизу и освещённости. Поэтому все фигуры слегка вытянуты вверх, зрачки их глаз углублены под сильно выступающими верхними веками. А фигура "Движение" имеет свою особенность - она больше остальных выступает вперед, поэтому самая первая освещается лучами солнца. Автором этой скульптурной композиции, как и всего фасада здания, был петербургский архитектор Фёдор Иванович Лидваль, а осуществил его идеи скульптор Владимир Францевич Винклер. Здание Управления Омской железной дороги, построенное в рекордно короткие сроки с 1914 по 1916 годы, и по сей день является одним из самых красивых в Омске.
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Не просто Маша
В то время как Любочка и Степаныч купаются в лучах славы, красуясь на фотографиях тысяч омичей и гостей города, даме у самовара, которая расположилась совсем недалеко от них, достаётся внимание лишь одного фотографа. А ведь у этой скульптурной композиции не менее интересная история. Просто пока знают её не все. В уютном дворике ТД "Любинский", рядом с часовней Иверской иконы Божией Матери, за столом сидит женщина, которая пьёт чай из самовара. Рядом с ней стоит фотограф, который готовится запечатлеть этот момент. Первое, что приходит на ум, когда видишь эту скульптуру, песня "У самовара я и моя Маша", которую пел Леонид Утесов. Поэтому прохожие называют женщину просто Маша. И это верно. Только полное имя дамы - Мария Александровна Шанина. Сидит она возле своего дома, построенного в 1898 году по проекту архитектора Илиодора Хворинова. В 1900 году Мария Александровна открыла здесь один из первых универмагов Омска. В магазине товар можно было купить как оптом, так и в розницу. Он славился широким ассортиментом платьев, драгоценных изделий, часов, мануфактуры, галантереи. Здесь впервые в Сибири началось использование кассовых аппаратов, а также впервые начались распродажи, которые с лёгкой руки купчихи стали называться "Фоминская дешёвка". Так что мадам Шанина, которая пьёт чай из самовара, находится на своём месте. Скульптура появилась здесь в 2010 году. Её создали скульптор С. В. Козача и архитектор В. С. Мальцев. А имя фотографа, снимающего купчиху за чаепитием, никому не известно.
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Кто живёт в бетонном зоопарке
Скверу на Мельничной только предстоит стать историческим местом Омска. Но сначала до него нужно добраться. Находится он, прямо скажем, довольно далеко от основных городских достопримечательностей, но от этого становится только привлекательнее: жажда исследователя проснётся в каждом, кто решится на путешествие до остановок "Сады Яблонька", "Самарка" или "Док" на общественном транспорте. Но и это ещё не всё. Указателей на остановках нет, поэтому сквер нужно будет поискать, опрашивая местных жителей, и поиски непременно увенчаются успехом! Вашему взору предстанет настоящий бетонный зоопарк. В сквере на Мельничной установлены пять совершенно чудесных бетонных скульптур: верблюд, кенгуру, носорог, слон и даже сказочный Змей Горыныч. Этот замечательный ансамбль "омолодили" перед "Флорой-2015", и есть надежда, что с каждым годом количество желающих своими глазами увидеть необычный зоопарк будет только расти. А быть может, вскоре в нём появятся и новые обитатели.
Как много нам открытий чудных… Посчитать лягушек у фонтана, посидеть рядом с самой богатой купчихой Омска, любоваться символами железной дороги… Омские скульптуры разные, их много, и у каждой из них есть своя история. И каждая достойна вашего внимания.