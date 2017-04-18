Не просто Маша

В то время как Любочка и Степаныч купаются в лучах славы, красуясь на фотографиях тысяч омичей и гостей города, даме у самовара, которая расположилась совсем недалеко от них, достаётся внимание лишь одного фотографа. А ведь у этой скульптурной композиции не менее интересная история. Просто пока знают её не все. В уютном дворике ТД "Любинский", рядом с часовней Иверской иконы Божией Матери, за столом сидит женщина, которая пьёт чай из самовара. Рядом с ней стоит фотограф, который готовится запечатлеть этот момент. Первое, что приходит на ум, когда видишь эту скульптуру, песня "У самовара я и моя Маша", которую пел Леонид Утесов. Поэтому прохожие называют женщину просто Маша. И это верно. Только полное имя дамы - Мария Александровна Шанина. Сидит она возле своего дома, построенного в 1898 году по проекту архитектора Илиодора Хворинова. В 1900 году Мария Александровна открыла здесь один из первых универмагов Омска. В магазине товар можно было купить как оптом, так и в розницу. Он славился широким ассортиментом платьев, драгоценных изделий, часов, мануфактуры, галантереи. Здесь впервые в Сибири началось использование кассовых аппаратов, а также впервые начались распродажи, которые с лёгкой руки купчихи стали называться "Фоминская дешёвка". Так что мадам Шанина, которая пьёт чай из самовара, находится на своём месте. Скульптура появилась здесь в 2010 году. Её создали скульптор С. В. Козача и архитектор В. С. Мальцев. А имя фотографа, снимающего купчиху за чаепитием, никому не известно.