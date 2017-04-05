Пять страхов начинающих омских водителей

Страх парковки



Многие водители, даже получив права и управляя автомобилем несколько лет, боятся параллельной парковки и парковки задним ходом. Важно помнить, что если вы не будете этого делать, то так и не научитесь. Преодолеть свой страх можно лишь, успешно выполняя данные упражнения. Помочь начинающему водителю с парковкой могут модные электронные устройства – камеры заднего вида и парктроники. В автошколе парковка отрабатывается на закрытой площадке. Если вы не уверены в своих действиях при выполнении этих манёвров, то можно обратиться в одно из специализированных учебных заведений, чтобы как следует отработать элементы на автодроме.