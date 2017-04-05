Пять страхов начинающих омских водителей
Каждый водитель вспоминает, как сложно ему было в первый раз сесть за руль. Нервное напряжение зашкаливало, а руки всё сильнее сжимали "баранку". Директор автошколы "Вектор" Семён Сокур рассказал "Омск Здесь" о том, чего боятся начинающие омские водители и как преодолеть собственные страхи.
Семён Сокур
Страх автомобиля
Чаще всего начинающие омские водители боятся самого автомобиля. Они не знают, как устроено транспортное средство и с чего стоит начинать знакомство с "железным конём". Бояться автомобиля не нужно. Водитель должен помнить, что именно он управляет транспортным средством, а не оно им. Грамотный инструктор и преподаватель объяснят вам устройство автомобиля и то, как с ним справиться даже в нештатной ситуации на дороге.
Страх хамов и лихачей
К таким нештатным ситуациям следует отнести обилие на омских дорогах хамов и лихачей. Важно помнить, что если вы соблюдаете правила дорожного движения, то закон на вашей стороне, а риск аварии сводится к минимуму. Не стоит бояться и так называемых "учителей", которые пытаются преподать вам урок на дороге, подрезая и резко тормозя перед вами. В таких случаях порой достаточно установленного в машине видеорегистратора. С помощью записи легко можно доказать, кто лихачил и создавал аварийную ситуацию на дороге.
К таким нештатным ситуациям следует отнести обилие на омских дорогах хамов и лихачей. Важно помнить, что если вы соблюдаете правила дорожного движения, то закон на вашей стороне, а риск аварии сводится к минимуму. Не стоит бояться и так называемых "учителей", которые пытаются преподать вам урок на дороге, подрезая и резко тормозя перед вами. В таких случаях порой достаточно установленного в машине видеорегистратора. С помощью записи легко можно доказать, кто лихачил и создавал аварийную ситуацию на дороге.
Страх пешеходов
Водителю на дороге всегда важно помнить, что он сидит за рулём "средства повышенной опасности". От омских пешеходов, порой перебегающих проезжую часть в неположенном месте, можно ожидать чего угодно. Поэтому стоит всегда снижать скорость в районе остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Лучше обращать внимание не на разметку, которую в Омске смывает первым дождём, а на знаки. С изменившимися ГОСТами сейчас на омских дорогах знаки хорошо видно в любое время суток.
Водителю на дороге всегда важно помнить, что он сидит за рулём "средства повышенной опасности". От омских пешеходов, порой перебегающих проезжую часть в неположенном месте, можно ожидать чего угодно. Поэтому стоит всегда снижать скорость в районе остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Лучше обращать внимание не на разметку, которую в Омске смывает первым дождём, а на знаки. С изменившимися ГОСТами сейчас на омских дорогах знаки хорошо видно в любое время суток.
Автомобили предоставлены автошколой "Вектор"
Страх парковки
Многие водители, даже получив права и управляя автомобилем несколько лет, боятся параллельной парковки и парковки задним ходом. Важно помнить, что если вы не будете этого делать, то так и не научитесь. Преодолеть свой страх можно лишь, успешно выполняя данные упражнения. Помочь начинающему водителю с парковкой могут модные электронные устройства – камеры заднего вида и парктроники. В автошколе парковка отрабатывается на закрытой площадке. Если вы не уверены в своих действиях при выполнении этих манёвров, то можно обратиться в одно из специализированных учебных заведений, чтобы как следует отработать элементы на автодроме.
Многие водители, даже получив права и управляя автомобилем несколько лет, боятся параллельной парковки и парковки задним ходом. Важно помнить, что если вы не будете этого делать, то так и не научитесь. Преодолеть свой страх можно лишь, успешно выполняя данные упражнения. Помочь начинающему водителю с парковкой могут модные электронные устройства – камеры заднего вида и парктроники. В автошколе парковка отрабатывается на закрытой площадке. Если вы не уверены в своих действиях при выполнении этих манёвров, то можно обратиться в одно из специализированных учебных заведений, чтобы как следует отработать элементы на автодроме.
Страх незнания
Большинство страхов водителей возникает из-за отсутствия знаний и практики. Бояться не стоит. В автошколе "Вектор" квалифицированные инструкторы и преподаватели обеспечат вас необходимыми знаниями и навыками. Вы узнаете о правилах дорожного движения, техническом устройстве автомобиля и основах законодательства. Мы поможем вам преодолеть любые опасения. Помните, что нет таких страхов, из-за которых стоит лишать себя удовольствия вождения автомобиля.