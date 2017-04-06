"Лучше двигаться по ресничному краю, неважно от внутреннего или внешнего угла, самое главное - растушевать границу во внешнем углу в том направлении, в котором будет макияж и не сделать её слишком длинной. Это ваша глубина макияжа - там, где заканчивается самая глубокая часть. Как её найти? Можно потрогать косточку, и дальше чем она заканчивается, самый тёмный цвет макияжа не должен уйти. Дальше могут идти только растушёвочные элементы, которые эту глубину окружают".