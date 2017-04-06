Дарья Молчанская
Весенний макияж - 2017:
советы визажиста
советы визажиста
Омский визажист Мария Десенко, прославившаяся макияжем моделей в стиле статуэтки Оскара и разбитой улицы Лукашевича, рассказала о модных трендах этой весны и показала, как правильно накраситься в домашних условиях.
Весна - отличная пора для обновления, это касается в том числе и макияжа. В этом сезоне будет модно, чтобы лицо сияло, а глаза сверкали, потому что возвращаются 90-е, или иначе говоря, стиль "диско". "Омск Здесь" попросил известного омского визажиста Марию Десенко сделать для модели Юлии весенний макияж поэтапно, раскрывая секреты его нанесения.
Мария Десенко
Визажист
Сначала очищаем лицо - подойдёт тоник или мицеллярная вода, а дальше Мария наносит на Юлину кожу гиалуроновую сыворотку, которая ухаживает за кожей изнутри. Скрыть следы бессонной ночи - тёмные круги под глазами - за несколько секунд способны консилеры.
"Если говорить о трендах этой весны, то модно всё то, что было в 90-х. Это кричащие насыщенные цвета, ядерные ультрамариновые, розовые и бирюзовые. Это время, когда можно позволить себе проснуться от зимней спячки и добавить ярких нот. Поэтому сегодня мы сделаем выразительные яркие глаза - привычный всем "смоки", но "смоки" у нас будет с красивыми переходами в цвет".
"Делать это лучше всего мягкой кистью, а в домашних условиях пальчиком. Консилер подбирается по противоположному оттенку к цвету синячков. Если у вас фиолетовые, то консилер должен быть с жёлтым подтоном, если синие, то берите оранжевый или терракотовый подтон. Если у вас зелёные синяки и кожа коричнево-серого нездорового оттенка, тогда необходимо добавить розоватый подтон. Тогда получится эффект красивой и здоровой кожи".
Несмотря на то, что в тренде сегодня много цвета, быть заштукатуренной по-прежнему не модно. На пике популярности - иллюзия полного отсутствия тона на лице, поэтому стоит использовать лёгкие и воздушные тональные текстуры, а в цветовом плане "бомбить" глаза.
С помощью мягкого тёмного карандаша очень плотно к ресничному краю наносим линию и подтушёвываем её границу с помощью кисти. При работе с кистями самое главное, чтобы они не доставляли дискомфорт, в противном случае вы растягиваете и деформируете веко. Для выполнения макияжа "смоки" должно быть, как минимум пять кистей, начиная от мягких и заканчивая плотными набитыми кистями. Они должны быть обязательно профессиональными, даже если вы делаете макияж для себя.
Существует золотое правило двух кистей в растушёвке любого оттенка: одна кисть наносит цвет, а вторая - чистая, его растушёвывает. Тени наиболее тёмного оттенка наносятся на верхнее веко густым слоем от внешнего уголка к внутреннему.
"Лучше двигаться по ресничному краю, неважно от внутреннего или внешнего угла, самое главное - растушевать границу во внешнем углу в том направлении, в котором будет макияж и не сделать её слишком длинной. Это ваша глубина макияжа - там, где заканчивается самая глубокая часть. Как её найти? Можно потрогать косточку, и дальше чем она заканчивается, самый тёмный цвет макияжа не должен уйти. Дальше могут идти только растушёвочные элементы, которые эту глубину окружают".
Коричневую тень Мария тушует пушистой кистью в родственную ей тень и сегментарно, еле касаясь кожи, прорабатывает границу, которая соединяет подвижное и неподвижное веко. В этом и суть весенних модных макияжей, когда один оттенок может переходить более чем в пять родственных.
Более тонкой линией также подводим и нижнее веко и для его прорисовки используем модный в этом сезоне фиолетовый оттенок, который растушёвываем в несколько оттенков.
"Тушевать розовый в чёрный напрямую - большая ошибка, но если из чёрного сделать чёрно-фиолетовый, а потом пойти в розовый, то будет правильно. Если осенью в тренде были оттенки охры, зимой вернулись в моду пастельные тона, то этой весной в моде фиолетовый цвет в любых его проявлениях. Смело приобретайте рассыпчатые пигменты с очень яркими и насыщенными цветами. Не бойтесь кислотных оттенков".
Если вы не любите красить ресницы, то достаточно будет прокрасить чёрным карандашом слизистую глаза. Так вы создаёте эффект густых ресниц и получаете более выразительный взгляд.
Так как девушки всегда хотят визуально увеличить среднюю зону лица, сделав акцент на глаза, необходимо создать широкую тушёвку по верхнему и нижнему краю века. Чтобы глаза казались больше, стрелка в середине должна быть шире, чем по краям.
Что касается бровей, то, по словам Марии, мода на них несколько своеобразна, и сейчас в тренде модельные брови, популярность на которые пришла из Европы. Идеален для фиксации гель для бровей, а чтобы сэкономить, можно купить обычный гель для укладки волос.
"Брови не имеют ровного ряда ни по нижнему, ни по верхнему контуру. Как правило, по нижнему контуру есть несколько отдельно растущих волосков в шахматном порядке. В этом сохраняется эффект небрежности и нетронутости волосков".
Чтобы сыпучие текстуры не изменили цвет тона, его лучше наносить на лицо в последнюю очередь. База под макияж - обязательный этап. Одна из последних новинок - строп-крем, который даёт эффект подсвечивания необходимых форм лица. Для этого нет необходимости вытягивать губки рыбкой, достаточно найти наиболее тёмное место и самую глубокую теневую часть. Это то место, где смыкается верхняя и нижняя челюсть. Её можно найти пальцем: эта будет та точка, откуда стоит начать растушёвку теневой части.
"Тональный крем должен максимально сливаться с оттенком кожи, и у тонирующего средства должна быть та функция, которая соответствует вашей кожи. Если жирная кожа, должен быть тон с матирующим эффектом, если комбинированная, то тон для такой кожи, если сухая, тон должен быть с увлажняющим эффектом. Весной уже можно переходить на флюидные средства, которые основаны на воде. В это время, пока нет жары, не потеет кожа, ещё один тренд - тон можно применять без пудры".
Румяна должны присутствовать в макияже в любое время года - они кладутся "на улыбку", как говорят французы, или "на яблочко", как говорят в России. Завершает макияж блеск для губ.
"И тут опять тренд из 90-х, когда были в моде блёстки. Ты идёшь, а у тебя губы переливаются, как фонари. Тренд вернулся, но всё это стало чуть мягче и изящнее по цветовой гамме".
"Мы создали достаточно вечерний образ, я бы сказала, деловой или для светского мероприятия. Но на самом деле есть лёгкая нотка весенней нежности. Мы не украли у модели возраст - она осталась юной, просто мы придали ей немного женского шарма и элегантности", - резюмирует Мария Десенко.
"Чтобы красиво накраситься дома, не пропускайте зону вокруг глаз - используйте консилер. Это тот продукт, на котором не должна и не имеет права экономить ни одна женщина. Если нет проблем с синяками под глазами, достаточно гидрогелевых патчей. Добавляйте в ежедневный уход гиалуроновую кислоту, тогда ваша кожа всегда будет ухоженной. Обязательно используйте тонирующие средства, потому что приходить даже на работу без тонального средства или пудры считается неэстетичным. Добавляйте румян, хотя бы лёгких, и слегка подкрашивайте губы".