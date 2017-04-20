Омбудсмен Виктор Лохичев указал на недоработки омских чиновников и врачей

Омичи жалуются региональному уполномоченному по правам человека на невозможность получить положенное по закону жильё, высокие тарифы на коммунальные услуги и платную медицинскую помощь, которая должна быть бесплатной.

Сегодня, 20 апреля, уполномоченный по правам человека Омской области отчитался перед депутатами Законодательного собрания о своей работе в 2016 году.

В 2017 году Виктору Лохичеву поступило 2108 обращений. Почти 70 % обратившихся - омичи, принадлежащие к слабо защищённым слоям населения. Больше всего затруднений у жителей области возникает при реализации социально экономических прав: на жилище, труд, медицинское обслуживание и образование. Количество таких жалоб превышает 60 %.

Каждая четвёртая жалоба касается жилищной сферы. Омичи жалуются на невозможность получить положенное по закону жильё, высокую плату за коммунальные услуги.

- Хотелось бы обратить внимание на такую проблему, как постановка на учёт для предоставления жилья по договору социального найма, - заявил Виктор Лохичев. - Проблема заключается в том, что нуждающийся в жилье гражданин может быть поставлен на учёт только в том случае, если он является малоимущим. В нашем регионе пороговое значение дохода гражданина, которое позволяет признать его малоимущим, не установлено. В результате органы местного самоуправления по-разному решают этот вопрос. В 12 муниципальных образованиях Омской области, например, доход не должен превышать прожиточного минимума. Если же это значение хоть на рубль выше, в постановке на учёт откажут. Иначе чем нарушением прав граждан это назвать нельзя.

Также уполномоченному немало жалоб поступает и на сферу здравоохранения. В частности, омичи жалуются на качество услуг и взимание денег за оказанную помощь, которая должна предоставляться бесплатно.

- К сожалению, такие факты ещё не изжиты, - констатировал Виктор Лохичев. - Подобные случаи стали поводом для возбуждения уголовных дел в отношении медицинских работников, и их вина впоследствии была доказана.

Возмутило омбудсмена и то, как облправительство решило вопрос поддержки ветеранов Омской области. Напомним, в 2016 году чиновники ввели критерии нуждаемости для ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, имеющим это почётное звание. Естественно, принятое решение вызвало бурю возмущений со стороны пенсионеров.

- Почти каждый пятый ветеран с января текущего года утратил право на получение этой льготы. Семьи пенсионеров в письмах рассказывают, как им теперь приходится выживать, - сообщил Виктор Лохичев.

В конце своего выступления уполномоченный по правам человека объявил, что по каждому пункту доклада подготовлены предложения и рекомендации, направленные на устранение выявленных недостатков. Дело за малым - чтобы чиновники прислушались к ним.