У "Арены Омск" появится граффити в память об Алексее Черепанове

Пространство в переходе у "Арены Омск" в этом году кардинально изменится и станет арт-композицией в память об Алексее Черепанове. Об этих планах стало известно ещё в прошлом году, однако к их реализации планируют приступить только в этом сезоне. Как сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства, рисунок готов выполнить художник Марат Абишев.

Добавим, что Марат Абишев прошлой осенью создал портрет вратаря Александра Вьюхина, погибшего в 2011 году в авиакатастрофе в Ярославле. Однако граффити было временным - на баннере. Созданию более долговечного рисунка помешала погода.