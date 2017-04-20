У "Арены Омск" появится граффити в память об Алексее Черепанове
Общество  •  20 апреля 2017, 10:29  •  печать

У "Арены Омск" появится граффити в память об Алексее Черепанове

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Подземный переход у спорткомплекса может превратиться в масштабную композицию, посвящённую хоккеисту.

Пространство в переходе у "Арены Омск" в этом году кардинально изменится и станет арт-композицией в память об Алексее Черепанове. Об этих планах стало известно ещё в прошлом году, однако к их реализации планируют приступить только в этом сезоне. Как сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства, рисунок готов выполнить художник Марат Абишев.

Добавим, что Марат Абишев прошлой осенью создал портрет вратаря Александра Вьюхина, погибшего в 2011 году в авиакатастрофе в Ярославле. Однако граффити было временным - на баннере. Созданию более долговечного рисунка помешала погода.

Теги  •  #Алексей Черепанов #Арена Омск #граффити #подземный переход

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  20 апреля 2017, 10:57

Приятно, что Алексея не забывают, хотя через год с небольшим будет уже 10 лет с момента его гибели.

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