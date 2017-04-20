Омские спасатели подкармливают сусликов
Общество  •  20 апреля 2017, 08:45, последнее обновление 20 апреля 2017, 09:29  •  печать

Омские спасатели подкармливают сусликов

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У одной из пожарных частей города поселились суслики.

ГУ МЧС России по Омской области в социальных сетях поделилось информацией о том, что возле одной из пожарных частей Омска была обнаружена норка суслика. Спасатели заботятся и подкармливают животных.

 

Сусликов удалось обнаружить после того, как сошёл снег. Их норки расположены на тренировочном полигоне спасателей. Сотрудников МЧС такое соседство забавляет.

Теги  •  #видео #МЧС

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  20 апреля 2017, 10:29

Это хорошо когда такой сосед на полигоне, а кона такая семейка живет на дачном участке или рядом то подкармливать устанешь, грызут все что не вырастет полезного

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