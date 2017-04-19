На майских праздниках в Омск приедет поезд Победы

В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в России состоится военно-патриотическая акция "Агитационный поезд" Армия Победы - 2017", организатором которой стало командование войсками Центрального военного округа Министерства обороны России.

В рамках акции по стране проедут два агитационных поезда, один из которых прибудет в Омск. 29 апреля он отправится из Иркутска и проследует по маршруту Красноярск - Юрга - Новосибирск - Омск - Тюмень - Екатеринбург. Второй поезд стартует из Пензы 1 мая и проедет через Самару, Уфу, Чебаркуль, Челябинск. Встреча поездов состоится 5 мая в Екатеринбурге.

- Впервые два "Поезда Победы" одновременно двигаются от западной и восточной границ Центрального военного округа, символизируя неразрывную связь армии и народа, внёсших вклад в дело общей Победы, - прокомментировали в Центральном военном округе.

Поезд "Армия Победы - 2017" приедет в Омск 3 мая в 16:37 на первый путь железнодорожного вокзала. Его будут встречать ветераны, молодёжь и представители военно-патриотических клубов. Перед его прибытием состоится митинг-концерт артистов и художественных омских коллективов.

По информации организаторов, поезд состоит из 12 вагонов-платформ с образцами военной техники времён Великой Отечественной войны, также в состав входит вагон-музей и вагон-сцена. Перед омичами выступит концертная бригада ансамбля песни и пляски Центрального военного округа, а на выставочной площадке будут представлены танки Т-34, СУ-100, гаубица М-30, зенитная пулемётная установка ЗПУ-2 и другие.