В Омске землю для кладбищ использовали под торговлю памятниками

Комбинату специальных услуг придётся выплатить штраф в 400 тыс. руб., если бюджетному предприятию не удастся доказать, что земля, предназначенная для погребения усопших, использовалась по назначению.

Арбитражный суд Омской области рассмотрел четыре иска к БУ "Комбинат специальных услуг". Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области по жалобе провело проверку использования земель, выделенных предприятию под размещение кладбищ. Проверки проходили на Юго-Восточном, Ново-Восточном кладбищах, кладбищах в Старом Кировске и Ленинском округе.

Выяснилось, что часть земельных участков используется не для погребения, а для коммерческих целей - продажу памятников и ритуальных принадлежностей. Это по закону категорически делать запрещено. Проверяющие составили протоколы об административных правонарушениях по статье "Самовольное занятие земельного участка". Всего комбинату специальных услуг штрафов выписано на сумму 400 тыс. руб.

В суде представитель бюджетного учреждения пытался апеллировать к малозначительности правонарушения. Но таковым его признать оказалось невозможно. Под торговлю отведены значительные площади кладбищенских земель, нарушены правила пользования смежными земельными участками, а главное - земли использовались не по назначению.

Предприятие признано виновным, решение контролирующего органа обжаловать не удалось. Если Комбинат специальных услуг проиграет и в апелляции, штраф придётся выплатить. Получить оперативный комментарий от представителей учреждения и профильного департамента, отвечающего за функционирование предприятия, не удалось.