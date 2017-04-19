Приставы вывезли из дома омской пенсионерки мусор, копившийся 17 лет

В частном секторе Ленинского округа сегодня вывезли грузовик хлама, который одинокая пенсионерка собирала годами. Расчищать её придомовую территорию пришлось принудительно.

Жалобы на кучи мусора и антисанитарию поступили от соседей женщины. Они говорят, что бабушка собирала хлам около 17 лет. Мешки со скарбом заняли весь двор частного дома. В декабре соседи подали иск в суд, и он постановил убрать с земельного участка мусор, который в таких объёмах представляет реальную угрозу.

Мы неоднократно обращались к владелице дома, но ситуация не изменилась. Женщина поясняет, что эти вещи ей нужны, она их помоет и будет использовать. Но мусора много, живёт она одна, помочь некому, - рассказал судебный пристав-исполнитель по Ленинскому округу Омска Евгений Кривошеев.

Добавим, что в частном доме пенсионерки уже происходил пожар, поэтому опасения соседей небезосновательны.