Приставы вывезли из дома омской пенсионерки мусор, копившийся 17 лет
Общество  •  19 апреля 2017, 15:00, последнее обновление 19 апреля 2017, 16:15  •  печать

Приставы вывезли из дома омской пенсионерки мусор, копившийся 17 лет

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В частном секторе Ленинского округа сегодня вывезли грузовик хлама, который одинокая пенсионерка собирала годами. Расчищать её придомовую территорию пришлось принудительно.

Жалобы на кучи мусора и антисанитарию поступили от соседей женщины. Они говорят, что бабушка собирала хлам около 17 лет. Мешки со скарбом заняли весь двор частного дома. В декабре соседи подали иск в суд, и он постановил убрать с земельного участка мусор, который в таких объёмах представляет реальную угрозу.

Мы неоднократно обращались к владелице дома, но ситуация не изменилась. Женщина поясняет, что эти вещи ей нужны, она их помоет и будет использовать. Но мусора много, живёт она одна, помочь некому, - рассказал судебный пристав-исполнитель по Ленинскому округу Омска Евгений Кривошеев.

Добавим, что в частном доме пенсионерки уже происходил пожар, поэтому опасения соседей небезосновательны.

Теги  •  #видео #мусор #УФССП

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  19 апреля 2017, 16:56

Очень жалко, что есть такие брошенные старики, которые тащат в дом хлам с помоек и собирают это "богатство" чтобы спрятаться в нем от одиночества.

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