Приставы вывезли из дома омской пенсионерки мусор, копившийся 17 лет

Жалобы на кучи мусора и антисанитарию поступили от соседей женщины. Они говорят, что бабушка собирала хлам около 17 лет. Мешки со скарбом заняли весь двор частного дома. В декабре соседи подали иск в суд, и он постановил убрать с земельного участка мусор, который в таких объёмах представляет реальную угрозу.
Мы неоднократно обращались к владелице дома, но ситуация не изменилась. Женщина поясняет, что эти вещи ей нужны, она их помоет и будет использовать. Но мусора много, живёт она одна, помочь некому, - рассказал судебный пристав-исполнитель по Ленинскому округу Омска Евгений Кривошеев.
Добавим, что в частном доме пенсионерки уже происходил пожар, поэтому опасения соседей небезосновательны.
Очень жалко, что есть такие брошенные старики, которые тащат в дом хлам с помоек и собирают это "богатство" чтобы спрятаться в нем от одиночества.