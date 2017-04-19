Омский городок Нефтяников из-за прорыва трубы превратился в "Сайлент Хилл" 

Более тысячи омских домов остались без горячей воды в результате коммунальной аварии.

Инцидент произошёл накануне вечером на улице 4-й Поселковой. На появившихся в социальных сетях видеозаписях и фотографиях можно увидеть, как по асфальту растекается кипяток. Видимость из-за пара значительно ухудшилась, в комментариях омичи шутили о том, что Нефтяники постепенно превращаются в Сайлент Хилл - вымышленный туманный город из популярной компьютерной игры.

Причиной прорыва, как выяснилось, стали испытания сетей на прочность.

- Специалисты проверили сети на максимальную температуру. В наиболее слабых местах произошёл прорыв. На месте работают ремонтные бригады. Последствия аварии скоро будут устранены, - сообщили в дежурно-диспетчерской службе администрации города.

Отметим, что из-за коммунальной аварии от горячего водоснабжения были отключены более тысячи домов.