Известный шоумен Иван Ургант высмеял выборы мэра Омска

Ведущий Иван Ургант в своей одноимённой телепередаче с сожалением констатировал, что последний кандидат в мэры сибирского города Андрей Ерошевич за день до выборов снял свою кандидатуру. Претендентов на высокий пост не осталось, в связи с этим Иван Ургант и его помощник Дмитрий Хрусталёв решили помочь омичам и сняли проморолик, который призывает пойти работать мэром Омска. Главными действующими лицами этой псевдорекламы стали сами шоумены.

- Кресло мэра Омска ждёт тебя. Хватит сидеть дома сложа руки. Сиди сложа руки за бюджетные деньги! - призвал потенциальных кандидатов Иван Ургант.

Напомним, комиссия по отбору кандидатов в мэры "пропустила" в последний тур выборов две кандидатуры: министра труда и социального развития Владимира Куприянова и предпринимателя-общественника Андрея Ерошевича. В понедельник высокопоставленный чиновник объявил о том, что берёт самоотвод. Последний оставшийся кандидат Андрей Ерошевич заявил журналистам, что для него решение Владимира Куприянова стало полной неожиданностью, но тем не менее он настроен на победу и будет просить депутатов Омского городского совета поддержать его кандидатуру. На следующий день Ерошевич направил в Горсовет письмо с просьбой не включать его фамилию в бюллетень для голосования.

Сегодня, 19 апреля, на заседании Омского городского совета выборы мэра города были признаны несостоявшимися.