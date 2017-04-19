Омские заключённые побывали на виртуальной экскурсии в Москве
Общество  •  19 апреля 2017, 10:50  •  печать

Омские заключённые побывали на виртуальной экскурсии в Москве

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В ЛИУ-10 осуждённые, никогда не пересекавшие границу Омской области, смогли познакомиться с архитектурными и культурными памятники в Москве. Путешествие произошло виртуально.

В ЛИУ-10 для заключённых, которые никогда не уезжали из Омской области, организовали виртуальную экскурсию для знакомства с достопримечательностями городов. Для расширения кругозора они отправились в такую экскурсию по Москве.

Осуждённые увидели исторические места столицы России, познакомились с новыми объектами архитектуры и культурными центрами. Подготовкой экскурсии занимались не только сотрудники учреждения, но и заключённые, состоящие в литературном кружке и кружке начинающего корреспондента. В следующий раз они "посетят" достопримечательности Санкт-Петербурга.

Теги  •  #Москва #осужденные #путешествие #экскурсия

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