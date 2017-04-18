Из-за этилмеркаптана на Омском НПЗ пройдёт внеплановая проверка
Общество  •  18 апреля 2017, 21:55, последнее обновление 18 апреля 2017, 23:24  •  печать

Из-за этилмеркаптана на Омском НПЗ пройдёт внеплановая проверка

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Специалисты намерены оценить проведённые на предприятии работы по рекультивации буферных прудов. 

В начале апреля в надзорные органы вновь стали поступать от омичей жалобы на жуткий запах газа в городе. Прокуратура Омской области в связи с этим поручила управлению Росприроднадзора провести внеплановую проверку на нефтеперерабатывающем заводе. Специалисты намерены проверить буферные пруды, а также производственные участки предприятия.

- На особый контроль взята работа АО "Газпромнефть ОНПЗ" в связи с проводимыми работами по рекультивации буферных прудов-накопителей, - сообщает пресс-служба омского Росприроднадзора. - В ходе проверки будет дана оценка законности проведенных мероприятий по рекультивации буферных прудов, а также проверены все производственные участки и технологии завода на предмет оказания сверхнормативного негативного воздействия на атмосферу.    

Напомним, впервые омичи начали массово жаловаться на зловоние в начале марта. В городе стоял жуткий запах газа. Впоследствии специалисты установили, что в атмосферу был совершён выброс опасного вещества - этилмеркаптана, который используется в качестве одоранта для газов. В ходе лабораторных анализов выяснилось, что предельно допустимая концентрация этого химиката в атмосфере была превышена в 400 раз.

Изначально под подозрение сотрудников Росприроднадзора попал Омский нефтеперерабатывающий завод. И.о. руководителя надзорного ведомства Сергей Ерёмин на совещании у губернатора даже открыто заявил, что причиной загрязнения атмосферы стали работы на буферных прудах ОНПЗ. Пресс-служба предприятия, а также эксперты экологической организации "Зелёный патруль", однако, уверяли, что нефтезавод не причастен к выбросам. Впоследствии Росприроднадзор в официальном ответе на запрос "Омской телевизионной компании" заявил, что "фактов нарушений, связанных с выбросом этилмеркаптана на объектах ОПНЗ, не зафиксировано". Также в Росприродназоре сообщили, что после нефтезавода специалисты отправились с проверкой на "ОмскВодоканал".

Окончательно виновник загрязнения атмосферы до сих пор не установлен.

Теги  •  #омский нефтезавод #ОНПЗ #проверка #Росприроднадзор #этилмеркаптан

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Комментарии
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Вероника Спицына  •  18 апреля 2017, 22:58

Так на буферных прудах в принципе этилмеркаптана быть не может. Это уже в РАН доказали. Зачем создавать видимость работы, тратить время

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Кирилл Горбунов  •  18 апреля 2017, 22:46

Это какая официальная проверка - 8 или 9? Плюс общественники три раза на онпз выезжали. Ничего никто не нашел. А кого-то за все это время не проверили ни разу. Такая предвзятая позиция наводит на мысль о коррумпированности проверяющих

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