Прокатиться на теплоходе по Иртышу омичи смогут уже в конце апреля
Общество  •  18 апреля 2017, 13:45, последнее обновление 18 апреля 2017, 13:49  •  печать

Прокатиться на теплоходе по Иртышу омичи смогут уже в конце апреля

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Первые прогулочные теплоходы "Москва" запустят в конце апреля.

Омский речной порт объявил об открытии навигации. Торжественное открытие состоится 28 апреля. Как сообщили в компании, с 29 апреля по Иртышу с 10 до 22 часов вновь будут курсировать пассажирские теплоходы вместимостью 200 и 177 человек. К услугам пассажиров будут три теплохода: "Москва-112", "Москва-126" и "Москва-144".

Стоимость одного билета на прогулочном теплоходе для взрослых составит 300 рублей, для детей до 9 лет - 200 рублей. Для детей до пяти лет прогулка на лайнере будет бесплатной. Для пассажиров будет работать бар, где можно приобрести мороженое, напитки и бутерброды.

Добавим, что помимо прогулочных маршрутов начнут ходить теплоходы и по садовым направлениям.

Теги  •  #Иртыш #прогулка #теплоход #цена

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Комментарии
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Роман Орехов  •  18 апреля 2017, 14:28

Хорошо бы погода не подвела на майские праздники, каждый год на шашлыки с друзьями плывем к ним на дачу, традиция уже стала

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