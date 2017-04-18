Прокатиться на теплоходе по Иртышу омичи смогут уже в конце апреля

Омский речной порт объявил об открытии навигации. Торжественное открытие состоится 28 апреля. Как сообщили в компании, с 29 апреля по Иртышу с 10 до 22 часов вновь будут курсировать пассажирские теплоходы вместимостью 200 и 177 человек. К услугам пассажиров будут три теплохода: "Москва-112", "Москва-126" и "Москва-144".

Стоимость одного билета на прогулочном теплоходе для взрослых составит 300 рублей, для детей до 9 лет - 200 рублей. Для детей до пяти лет прогулка на лайнере будет бесплатной. Для пассажиров будет работать бар, где можно приобрести мороженое, напитки и бутерброды.

Добавим, что помимо прогулочных маршрутов начнут ходить теплоходы и по садовым направлениям.