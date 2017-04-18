Ледоход на Иртыше начался почти на неделю раньше срока
Общество  •  18 апреля 2017, 10:42, последнее обновление 18 апреля 2017, 10:42  •  печать

Ледоход на Иртыше начался почти на неделю раньше срока

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Главная река области вскрылась раньше, чем это прогнозировали синоптики.

Ледоход на Иртыше набирает силу в течение последних двух суток. При этом ранее омские синоптики говорили, что вскрытие реки в границах Омска произойдёт после 20 апреля.

Первые одиноко кочующие льдины были замечены ещё ранним утром минувшего воскресенья (16 апреля - прим. ред.). По свидетельству специалистов, ледоход начался на пять дней раньше планируемого срока, но при этом на неделю позже, чем это было в прошлом году, - сообщил представитель управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности мэрии Андрей Соседко.

Специалисты вновь напоминают об опасности нахождения на льду, особенно это касается рыбаков и детей. Буквально вчера прохожие на Иртышской набережной заметили подростка, катающегося на льдине вдоль берега.

На Иртыше начался ледоход раньше, чем прогнозировали синоптики. Фото: Илья Петров На Иртыше начался ледоход раньше, чем прогнозировали синоптики. Фото: Илья Петров На Иртыше начался ледоход раньше, чем прогнозировали синоптики. Фото: Илья Петров На Иртыше начался ледоход раньше, чем прогнозировали синоптики. Фото: Илья Петров На Иртыше начался ледоход раньше, чем прогнозировали синоптики. Фото: Илья Петров На Иртыше начался ледоход раньше, чем прогнозировали синоптики. Фото: Илья Петров На Иртыше начался ледоход раньше, чем прогнозировали синоптики. Фото: Илья Петров На Иртыше начался ледоход раньше, чем прогнозировали синоптики. Фото: Илья Петров На Иртыше начался ледоход раньше, чем прогнозировали синоптики. Фото: Илья Петров На Иртыше начался ледоход раньше, чем прогнозировали синоптики. Фото: Илья Петров На Иртыше начался ледоход раньше, чем прогнозировали синоптики. Фото: Илья Петров На Иртыше начался ледоход раньше, чем прогнозировали синоптики. Фото: Илья Петров На Иртыше начался ледоход раньше, чем прогнозировали синоптики. Фото: Илья Петров На Иртыше начался ледоход раньше, чем прогнозировали синоптики. Фото: Илья Петров
1 / 14  •  На Иртыше начался ледоход раньше, чем прогнозировали синоптики. Фото: Илья Петров

Фото: Илья Петров

Теги  •  #Иртыш #ледоход #погода

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Комментарии
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Анна Орлова  •  18 апреля 2017, 12:02

Все правильно - зима началась раньше, весна тоже решила пораньше прийти.

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