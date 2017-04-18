Ледоход на Иртыше начался почти на неделю раньше срока

Ледоход на Иртыше набирает силу в течение последних двух суток. При этом ранее омские синоптики говорили, что вскрытие реки в границах Омска произойдёт после 20 апреля.

Первые одиноко кочующие льдины были замечены ещё ранним утром минувшего воскресенья (16 апреля - прим. ред.). По свидетельству специалистов, ледоход начался на пять дней раньше планируемого срока, но при этом на неделю позже, чем это было в прошлом году, - сообщил представитель управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности мэрии Андрей Соседко.

Специалисты вновь напоминают об опасности нахождения на льду, особенно это касается рыбаков и детей. Буквально вчера прохожие на Иртышской набережной заметили подростка, катающегося на льдине вдоль берега.

1 / 14 • На Иртыше начался ледоход раньше, чем прогнозировали синоптики. Фото: Илья Петров

Фото: Илья Петров