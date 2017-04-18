В Ленинском округе Омска ввели карантин по бешенству

На территории садоводческого товарищества "Птицевод-2" было обнаружено животное, заражённое бешенством.

Губернатор Омской области Виктор Назаров распорядился ввести ограничительные меры в границах территории СНТ "Птицевод-2", которое находится в двух километрах от посёлка Птицефабрика.

- На указанной территории запрещается торговля домашними животными, проведение выставок собак и кошек, вывоз животных за пределы указанной территории, - говорится в документе, подписанном главой региона.

Карантин введён до 4 июня 2017 года. Контроль за исполнением ограничительных мероприятий возложен на министра сельского хозяйства и продовольствия Максима Чекусова.