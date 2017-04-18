Омские подростки катаются по Иртышу на льдине
Общество  •  18 апреля 2017, 07:44, последнее обновление 18 апреля 2017, 09:33  •  печать

Омские подростки катаются по Иртышу на льдине

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Экстремальные развлечения омичей на реке Иртыш продолжаются.

В социальных сетях обсуждают действия группы молодых людей, которые прыгали с льдины на льдину на Иртыше. Видео и фото очевидцы сняли на Иртышской набережной. Развлечения парней закончились без последствий.

 

В комментариях омичи вспоминают, что в детстве сами не раз катались на льдинах. Также высказываются предположения, что подростки вспомнили мультик про мамонтёнка, который плыл на льдине к своей маме.

Теги  •  #видео #Иртыш #льдина #фото

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  18 апреля 2017, 10:06

Такие поступки лишь указывают на отсутсвие разъяснительной работы среди подростков и последствиях таких развлечений, которые зачастую бывают совсем не радужными

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Виктор Монин  •  18 апреля 2017, 10:25

Зато они в интернете прославятся, за крутые кадры много лайков получат. Остальное для них мелочи жизни.

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Евгений Ронин  •  18 апреля 2017, 09:32

В этот раз им повезло, но в другой раз все возможно и придется за их безрассудство службам МЧС напрягаться.

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