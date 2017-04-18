Омские подростки катаются по Иртышу на льдине

В социальных сетях обсуждают действия группы молодых людей, которые прыгали с льдины на льдину на Иртыше. Видео и фото очевидцы сняли на Иртышской набережной. Развлечения парней закончились без последствий.

В комментариях омичи вспоминают, что в детстве сами не раз катались на льдинах. Также высказываются предположения, что подростки вспомнили мультик про мамонтёнка, который плыл на льдине к своей маме.