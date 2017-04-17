В Омске сильный ветер выкатил на проезжую часть мусорные баки
Общество  •  17 апреля 2017, 12:35, последнее обновление 17 апреля 2017, 12:35  •  печать

В Омске сильный ветер выкатил на проезжую часть мусорные баки

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Контейнеры с отходами выкатились на омскую магистраль, создав аварийную ситуацию.

Видеозапись необычного происшествия появилась сегодня, 17 апреля, в социальной сети "ВКонтакте". В ролике, снятом, очевидно, на автомобильный видеорегистратор, можно увидеть пассажирскую маршрутку, стоящую у светофора на пересечении улиц Шебалдина - 10 лет Октября. Спустя несколько секунд микроавтобус начинает движение, но в этот момент ему наперерез выкатываются два мусорных бака, которые, вероятно, привёл в движение сильный ветер. К счастью, водитель маршрутки сумел затормозить и объехать контейнеры, которые, выкатившись на проезжую часть, начали кружиться, подобно танцорам вальса.

 

Дальнейшая судьба мусорных баков неизвестна, поскольку водитель машины, в которой находился видеорегистратор, поехал дальше по своим делам. Омичи в комментариях прозвали это происшествие "восстанием мусорных баков".

Теги  •  #видео #мусорный контейнер #улица 10 лет Октября #улица Шебалдина

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Комментарии
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Екатерина Семенова  •  17 апреля 2017, 14:04

А что, мусорные баки и мнения своего не имеют? На что им тогда даны колёсики?

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