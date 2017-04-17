В Омске сильный ветер выкатил на проезжую часть мусорные баки

Видеозапись необычного происшествия появилась сегодня, 17 апреля, в социальной сети "ВКонтакте". В ролике, снятом, очевидно, на автомобильный видеорегистратор, можно увидеть пассажирскую маршрутку, стоящую у светофора на пересечении улиц Шебалдина - 10 лет Октября. Спустя несколько секунд микроавтобус начинает движение, но в этот момент ему наперерез выкатываются два мусорных бака, которые, вероятно, привёл в движение сильный ветер. К счастью, водитель маршрутки сумел затормозить и объехать контейнеры, которые, выкатившись на проезжую часть, начали кружиться, подобно танцорам вальса.

Дальнейшая судьба мусорных баков неизвестна, поскольку водитель машины, в которой находился видеорегистратор, поехал дальше по своим делам. Омичи в комментариях прозвали это происшествие "восстанием мусорных баков".